أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 6-5-2022 فى مصر



اسعار العملات اسعار العملات



أسعار العملات تشهد عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث، لمعرفة سعر الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني، وذلك في إطار الاهتمام بمتابعة أسعار الأوراق النقدية مقابل الجنيه المصري، في البنوك المختلفة.



وتقدم الوطن أسعار العملات في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة حيث إن البنوك إجازة من الجمعة الماضية بسبب إجازة عيد العمال وعيد الفطر مع الإجازة الأسبوعية، وذلك على النحو التالي:



سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.79 جنيه للبيع مقابل 19.71 جنيه للشراء، كما سجل 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.69 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.70 جنيه للشراء مقابل 19.91 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري إلى 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصريسجّل الجنيه الاسترليني في بنك مصر 23.24 جنيه للشراء، ونحو 23.66 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 22.91 جنيه للشراء، ونحو 23.07 جنيه للبيع، وسجّل الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.89 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةسجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنوك المصريةسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، و في بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء.