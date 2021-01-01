عاجل تحذير من شركة «أمازون» للمستخدمين: لا تفتحوا هذه الرسائل

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صورة الخبر: أمازون
أمازون


حذرت شركة «أمازون» من الانسياق وراء إعلانات التوظيف المضللة، حيث يستغل القراصنة اسم الشركة في الإعلان عن وظائف وهمية بقصد سرقة البيانات والمعلومات.

وتواصلت «الوطن» مع شركة أمازون، التي أكدت أن هذه الرسائل لم يتم إرسالها من قبل فريق التوظيف في «أمازون»، وأن هذه الرسائل احتيالية وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يرسل تلك الرسائل.

وتابعت الشركة، أن الإعلان عن الوظائف يتم رسميًا عبر الموقع الرسمي لها، موضحة أنه يتم الأعلان عن تفاصيل الوظائف والمهام الخاصة بكل وظيفة والبلاد المتاح بها تلك الوظائف عبر موقع «amazon jobs».

نص الرسالة الوهمية
- وتلقى المستخدمون الكثير من تلك الرسائل الوهمية باللغتين العربية والأجنبية على هواتفهم، وذلك بغرض النصب والاحتيال باستخدام حساب اسم الشركة التجارية العالمية، ويقول نص الرسالة: «مرحبًا، أنا مدير توظيف في أمازون ونبحث حاليًا عن 80 موظفًا عبر الإنترنت بدوام جزئي، بالعمل من المنزل باستخدام الهاتف المحمول، يمكنك بسهولة كسب 1000 إلى 3000 جنيه مصري في اليوم، ويتم دفع الراتب في نفس اليوم، مهام العمل بسيطة ويمكن القيام بها في أي مكان، يرجى الاتصال بنا عبر الضغط على الرابط، والاتصال بنا، ملاحظة يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 20 عامًا، ولا يمكن للطلاب المشاركة».

القراصنة يستغلون أسماء شركات عالمية للنصب والاحتيال على المستخدمين
وحذر إسلام خالد الباحث فى أمن المعلومات خلال حديثه لـ«الوطن»، من الانسياق وراء تلك الرسائل، مشيرًا الى أن القراصنة يستغلون أسماء شركات عالمية للنصب والاحتيال على المستخدمين، لذلك يجب أن يتم تحري الدقة وعدم الضغط على أي روابط مجهولة تكون مصاحبة لهذه الرسائل.

وأضاف «خالد» لـ«الوطن»، أن هذه الطريقة من طرق الاحتيال لاالتي يلجأ إليها القراصنة لسهولة وقوع الضحية في شباكهم نظرًا لاحتياج الشباب لفرص عمل، خاصة التي يتم الإعلان عنها من قبل الشركات العالمية وبمرتبات مجزية، تجعل من يقرأ يشعر بصدق هذه الرسائل.

وأكد «خالد» على أن كافة الشركات خاصة العالمية، تعلن عن الوظائف التي تحتاج لها عبر المنصات الرسمية التابعة لها، بالإضافة إلى إماكنية الإعلان أيضًا عن تلك الوظائف عبر موقع «لينكد إن»، من خلال الصفحة الرسمة لهذه الشركات.

المصدر: الوطن

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