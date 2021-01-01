«ميتا» تخطط لوقف التوظيف لديها ..بعد التراجع الكبير في أرباحها..

قالت شركة «ميتا»، إنها ستقلص التوظيف، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن عدة تحولات تقوم بها الشركة الأم لـ «Facebook» بعد فترة نمو أبطأ من المعتاد، وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم «Meta» أندريا بيسلي: "نعيد تقييم خط مواهبنا بانتظام وفقًا لاحتياجات أعمالنا وفي ضوء إرشادات النفقات المقدمة لفترة الأرباح هذه، فإننا نبطئ نموها وفقًا لذلك».
ليس لدى الشركة خطط لتسريح العمال
وقال البيان، إن الشركة لا تزال تخطط لتنمية قوتها العاملة لضمان التركيز على التأثير طويل المدى، وليس لدى الشركة حاليًا خطط لتسريح العمال، لكن تباطؤ التوظيف يمثل انعكاسًا للنمو القوي للقوى العاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، اعتبارًا من 31 مارس، وكان عدد موظفي الشركة 77805 موظف، بزيادة 28% على أساس سنوي مع 5.800 صافي خلال الربع الأول.
وتخطط «Meta» لإبطاء أو إيقاف التوظيف لمعظم المناصب المتوسطة إلى العليا، كما أوقفت مؤخرًا تعيين المهندسين في بداية حياتهم المهنية، بحسب موقع «Business Insider».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!