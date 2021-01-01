احذفها فورا.. تحذير عاجل من تطبيقات شهيرة «تقتل بطارية هاتفك»..

يعاني معظم مستخدمي الهواتف الذكية من استنزاف بطاريات هواتفهم بسرعة كبيرة، بسبب مجموعة من التطبيقات، ولحسن الحظ استطاع الخبراء في «pCloud» تجميع قائمة بالتطبيقات التي تستنزف الجزء الأكبر من البطارية، لإفادة المستخدمين الذين تنفد بطارياتهم في أوقات غير مناسبة.
يقول تقرير «pCloud»، إن هناك عددا من العوامل التي تجعل التطبيق قاتلا للبطارية، إذ يمكن أن يؤدي الافتقار إلى خيار الوضع المظلم أو تشغيل ميزات الخلفية المعقدة إلى زيادة كفاءة التطبيق واستنزاف البطارية، وتعد التطبيقات المستندة إلى الموقع أكثر استنزافا للشحن بطبيعتها، لكن بعضها الموجود في صدر القائمة سيكون مفاجأة، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.
أكثر تطبيق يستنزف شحن البطارية عبر كل الهواتف الذكية
وجاء في تقرير «pCloud»، أن «Fitbit» هو أكثر تطبيق يستنزف شحن البطارية، إذ يعمل هذا التطبيق الذي اشترته «جوجل» عام 2021، مقابل 2.1 مليار دولار بـ14 ميزة من ميزاته الـ16، حتى عندما لا يكون قيد الاستخدام، والأسوأ من ذلك أنه يُشغَّل الكاميرا والموقع والميكروفون والواي فاي في جميع الأوقات.
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