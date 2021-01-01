توقعات مقلقة في أسعار هواتف أيفون 14 المنتظرة..



أيفون 14 أيفون 14

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاجأة كبيرة حول أسعار هواتف أيفون التي تنتجها شركة أبل الأمريكية، لتأثرها بالمتغيرات العالمية والأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم كله في الوقت الحالي.



ويرى الخبراء أن شركة أبل الأمريكية سترفع سعر أيفون المقبل، ووفقًا لأحد الخبراء، سيكلف أيفون 14 أكثر نتيجة للتضخم وخسارة الإيرادات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.



وعلاوة على كل ذلك، تستمر عمليات الإغلاق الجديدة لـ كوفيد-19 في الصين في إبطاء خطوط التجميع قبل إطلاق الجهاز في سبتمبر، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

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ارتقاع سعر أيفون 14 المنتظرهذا التوقع المحزن نشره المحلل كريس كاسو من شركة «رايموند جيمس» للخدمات المالية التي يقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية، إذ حذر الخبير الاقتصادي من ارتفاع أسعار سلسلة أيفون 14 المقبلة قريبا.وهذا يعني أن الهواتف المحمولة الجديدة ستكلف أكثر من أجهزة أيفون العام الماضي، والذي تراوحت أسعاره من 679 إلى 1049 جنيه إسترليني.كتب كاسو في مذكرة للمستثمرين أن أسعار الصرف السيئة تساهم أيضًا في ما يمكن أن يكون عامًا صعبًا لشركة أبل، وعلى الرغم من إعلان أبل الأسبوع الماضي نتائج قوية في أحدث تقرير للأرباح، ارتفعت إيرادات أيفون بنسبة 5% على أساس سنوي.السعر الدقيق لـ أيفون 14 غير معروف بعدويوضح كاسو: «سجلت شركة آبل ربعًا قويًا في شهر مارس، لكن التعليقات أشارت إلى ضعف متزايد في يونيو مدفوعًا بالعملة، وخسارة عائدات روسيا، والأثر الأهم الناجم عن مشكلات الإنتاج بسبب عمليات الإغلاق في الصين التي أدت إلى إبطاء إنتاج الأدوات والرقائق الدقيقة بسبب إغلاق مساحات من المصانع أبوابها».لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد السعر الدقيق لسلة أيفون 14 المنتظرة، وإلى أي مدى ستكون أغلى من أيفون 13، فلم تؤكد أبل حتى الآن أي شيء سوى، ولكن من المتوقع أن يطرح في سبتمبر أو أكتوبر ويأتي مع كاميرا مطورة جديدة، ووفقًا للشائعات، ستكشف أبل النقاب عن 4 إصدارات من هاتفها.