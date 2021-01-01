اعرفى إزاى تجففى شعرك المجعد بخطوات بسيطة..مش هتحتاجى لاستشوار أو مكواة..

مع دخول فصل الصيف وشدة حرارته التى تتسبب فى كثرة التعرق مع المزيد من رطوبة الجو، أكثر من يعانون من هذه المشكلة هن الفتيات صاحبات الشعر الكثيف والمموج، الذى يجعلهن فى حيرة عند تصفيفه وتجفيفه قبل الخروج من المنزل، ولعلاج هذه المشكلة لذا يستعرض "اليوم السابع"، أفضل روتين مناسب لهذا النوع من الشعر لتجفيفه، وفقاً لما ذكره موقع "purewow" كما يلى:
روتين تجفيف الشعر المجعد:
غسل الشعر:
اغسلي شعرك بالشامبو بعد الساعة 5 مساءً، أى قبل النوم بفترة مناسبة، حتى لا تنامين بشعر رطب، حيث يساعد ذلك فى إعطاء الشعر الكثيف وقتًا إضافيًا حتى يجف ويستقر طوال الليل حتى لا يصبح هش.
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