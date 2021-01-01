اعرفى إزاى تجففى شعرك المجعد بخطوات بسيطة..مش هتحتاجى لاستشوار أو مكواة..

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مع دخول فصل الصيف وشدة حرارته التى تتسبب فى كثرة التعرق مع المزيد من رطوبة الجو، أكثر من يعانون من هذه المشكلة هن الفتيات صاحبات الشعر الكثيف والمموج، الذى يجعلهن فى حيرة عند تصفيفه وتجفيفه قبل الخروج من المنزل، ولعلاج هذه المشكلة لذا يستعرض "اليوم السابع"، أفضل روتين مناسب لهذا النوع من الشعر لتجفيفه، وفقاً لما ذكره موقع "purewow" كما يلى:







روتين تجفيف الشعر المجعد:



غسل الشعر:

اغسلي شعرك بالشامبو بعد الساعة 5 مساءً، أى قبل النوم بفترة مناسبة، حتى لا تنامين بشعر رطب، حيث يساعد ذلك فى إعطاء الشعر الكثيف وقتًا إضافيًا حتى يجف ويستقر طوال الليل حتى لا يصبح هش.

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استخدام مرطب:استخدمى شامبو مرطب بعد تنظيف الشعر من الجذور جيداً حتى الأطراف، وذلك للتخلص من تراكم الزيوت من الجذور.استخدام بلسم:أثناء غسل الشعر يفضل غسل كل خصلة من خصلات الشعر جيداً بالبلسم المناسب لنوع الشعر وذلك لتنظيفه بشكل جيد.استخدام منشفة مناسبة:ينصح بوضع أجزاء من الشعر فى منشفة من الألياف الدقيقة مع الضغط على أى رطوبة زائدة، حتى يساعد ذلك على فرك خصلات الشعر بمنشفة عادية.كريم التصفيف:ينصح باستخدام كريم مصفف للشعر بعد غسله بساعتين حتى تستطيعين تصفيفه بسهولة.تقسيم الشعر:يجب تقسيم الشعر إلى قسمين متساويين على جانبي الرأس، ثم تمشيط الشعر من الأسفل إلى الأعلى.استخدام زيت الشعر:يجب فرك الشعر في الصباح مع استخدام أصابع اليد لتمشيط الشعر، مع وضع المزيد من زيت الشعر ليصبح ناعم ولامع.