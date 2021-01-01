تعرف علي السبب .. رئيس كازاخستان يهاجم سفيره في القاهرة



رئيس كازاخستان رئيس كازاخستان



وجه الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، توبيخا لسفيره لدى مصر، بسبب مقترحه بالتخلص من الأسماء التابعة للعهد السوفيتي، وعهد الإمبراطورية الروسية، وإعادة اسم العاصمة "أستانا".



وجاء في قناة "تيليجرام" الرسمية لرئيس الدولة أن الرئيس الكازاخستاني وجه "توبيخا" للسفير فوق العادة والمفوض الكازاخستاني لدى جمهورية مصر العربية، خيرت لاما شريف، بسبب "عدم الامتثال لمتطلبات الفقرة 9 من مدونة أخلاقيات موظفي الخدمة المدنية في كازاخستان".



وكان الدبلوماسي، وفقا لوسائل إعلام كازاخستانية، قد اقترح التخلص من الأسماء المثيرة للجدل في عهد الاتحاد السوفيتي، والإمبراطورية الروسية، وإعادة اسم "أستانا" إلى العاصمة، وإعادة اسم كازاخستان إلى الدولة الكازاخية.