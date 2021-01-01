تعرف علي السبب .. رئيس كازاخستان يهاجم سفيره في القاهرة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تعرف علي السبب .. رئيس كازاخستان يهاجم سفيره في القاهرة

صورة الخبر: رئيس كازاخستان
رئيس كازاخستان


وجه الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، توبيخا لسفيره لدى مصر، بسبب مقترحه بالتخلص من الأسماء التابعة للعهد السوفيتي، وعهد الإمبراطورية الروسية، وإعادة اسم العاصمة "أستانا".

وجاء في قناة "تيليجرام" الرسمية لرئيس الدولة أن الرئيس الكازاخستاني وجه "توبيخا" للسفير فوق العادة والمفوض الكازاخستاني لدى جمهورية مصر العربية، خيرت لاما شريف، بسبب "عدم الامتثال لمتطلبات الفقرة 9 من مدونة أخلاقيات موظفي الخدمة المدنية في كازاخستان".

وكان الدبلوماسي، وفقا لوسائل إعلام كازاخستانية، قد اقترح التخلص من الأسماء المثيرة للجدل في عهد الاتحاد السوفيتي، والإمبراطورية الروسية، وإعادة اسم "أستانا" إلى العاصمة، وإعادة اسم كازاخستان إلى الدولة الكازاخية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف علي السبب .. رئيس كازاخستان يهاجم سفيره في القاهرة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22369

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager