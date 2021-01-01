للشيف نجلاء الشرشابي .. طريقة عمل الكشري

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طريقة عمل الكشري


يأتى الكشري فى مقدمة الأكلات الشعبية التى يقبل معظم المصريين على تناولها بعد عيد الفطر وانتهاء شهر رمضان الكريم خاصة أنه من أكثر الأطعمة الشعبية ذات المذاق المميز والقيمة الغذائية العالية.

نقدم لكم طريقة عمل الكشري في المنزل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكشري:

عدس بجبة منقوع
أرز شعرية
مكرونة مسلوقة
بصل شرائح
حمص مسلوق
عصير طماطم
كمون ناعم
شطة ناعمة
زيت
ملح
فلفل أسود

طريقة عمل الكشري:
* في حلة بها زيت طهي على النار يشوح البصل مع رشة سكر ثم تخرج أغلب الكمية في طبق جانبي.

* يقلب العدس والأرز مع القليل من البصل المحمر والشعرية والحمص المنقوع والماء و يترك الخليط على النار لينضج.

* يشوح الثوم في السمنة على النار مع عصير الطماطم والكمون والشطة والملح والفلفل الأسود.
* يوضع خليط العدس والأرز فى طبق التقديم ثم خليط أنواع المكرونة المسلوقة.

* يضاف على الوجه عصير الطماطم والبصل المحمر ويقدم الكشرى مع الدقة والعيش المحمص وبالهنا والشفا.

المصدر: elbalad

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