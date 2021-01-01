ننشر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي
تنطلق بعد غد الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .
ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن تستمر امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي لمدة 5 أيام، حيث تنتهي رسميا يوم الخميس 12 مايو 2022
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي المقرر انطلاقها بعد غد الأحد.
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي
الأحد 8 مايو 2022 : اللغة العربية - التربية الدينية
الإثنين 9 مايو 2022 : علوم - مهارات مهنية
الثلاثاء 10 مايو 2022 : دراسات - ICT
الأربعاء 11 مايو 2022 : اللغة الإنجليزية
الخميس 12 مايو 2022 : الرياضيات
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي، سوف تقتصر على خطة توزيع المنهج المقرر بالفصل الدراسي الثاني.
وأعلنت مديريات التربية والتعليم عددا من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اول الاسبوع القادم
وتمثلت هذه المحظورات المعلنة رسميا فيما يلي :
حظر الغش في اللجان ، ويتم محاربة ومكافحة الغش من خلال التأكيد على التعاليم والقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية الاصيلة ، وتفعيل القرار الوزاري 34 و 35 لسنة 2018 بشأن تنظيم اعمال الامتحانات والحرمان منه وبشأن حمل أو استخدام المحمول بلجان الامتحانات
حظر السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولابد ان يكون من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحان
حظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب
منع جمع اوراق الاجابة من الطلاب الا بعد انتهاء الزمن المخصص للاجابة
لا يسمح للملاحظين بقراءة الصحف والمجلات داخل اللجان
يحظر التدخين اثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب
يحظر تجوال أو دخول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وذلك للضرورة القصوى والحالات الطارئة
تجنب إثارة أي مشاكل أثناء سير الامتحانات وسرعة إخطار أمن الإدارة وإدارة المرحلة بالمديرية التعليمية عند حدوث اي مشكلة.
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