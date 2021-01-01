ننشر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي



جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي



تنطلق بعد غد الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .



ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن تستمر امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي لمدة 5 أيام، حيث تنتهي رسميا يوم الخميس 12 مايو 2022



وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي المقرر انطلاقها بعد غد الأحد.

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