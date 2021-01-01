الأرصاد: بدء تكون منخفض الهند ومدينة تسجل 48 درجة?



منخفض الهند منخفض الهند

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه نتيجة بداية نشاط منخفض الهند الموسمي، الذي يتشكل على الأراضي الهندية ويكون تأثيرة الأكبر في شهر يونيو ويوليو، ويسيطر على مساحة كبيرة من شبه الجزيرة العربية ويصل تأثيره إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، سجلت إحدى مدن دولة باكستان درجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية.



وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن منخفض الهند يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق وغرب إيران، كما يسبب موجات حارة قوية في مصر لكن أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافي.



وبحسب الأرصاد، يؤدي مرور منخفض الهند الموسمي على البحر المتوسط ليحدث تعديل للكتلة الهوائية وبالتالي في درجة حرارتها، لكن تزداد نسب الرطوبة ما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وهذا بالنسبة للجزء الشمالي للبلاد، بينما جنوب الصعيد يكون مصدرة من على شبه الجزيرة العربية فتنتقل الكتلة بخصائصها ويكون الطقس شديد الحرارة خلال فصل الصيف.