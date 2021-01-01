حادثة الملاهي في شبين القناطر .. أول تعليق من أسر الضحايا

أكد أسر مصابى ضحايا سقوط صندوق من لعبة الساقية بملاهى فى شبين القناطر أثناء احتفال الفتيات بالعيد، انه تم الصلح مع صاحب الساقية وتم انهاء الموضوع بشكل ودى بعد التراضى والتصالح بين جميع الأطراف.
وقال محمود عزت والد أحد الفتيات وتدعى "سندس" 16 عاما ان صاحب الساقية تواصل مع اهالى المصابين الاخرين وتكفل بعلاجهم مشيرا الى ان نجلته كانت تركب فى صندوق الساقية وإنها لاحظت أن العربة كانت تهتز قبل أن يتم تدويرها وترتفع لأعلى وطلبت من عامل الساقية أن يتوقف إلا إنه لم يلتفت إليها وكانت صرخات الأطفال والأولاد تعلوا كلما تم زيادة سرعتها وفجأة انفصل الصندوق من الساقية بالبنات وسقط على الأرض ليسقط على شاب يدعى "عمر ع ا" 38 عاما ليصيب الجميع بإصابات بالغة.
وأضاف أن نجلته أصيبت بغيبوبة وجرح قطعى فى الرأس وتم نقلها للمستشفى وفاقت بعد فترة طويلة وتم علاجها بينما لازال هناك مصابين أخرين بالمستشفى وهما "دينا ح م" و"حنين أ ف"، وأخطر الإصابات هو الشاب الذى سقط فوقه الصندوق حيث أصيب بكسر فى العمود الفقرى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!