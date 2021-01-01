حادثة الملاهي في شبين القناطر .. أول تعليق من أسر الضحايا



حادثة الملاهي في شبين القناطر حادثة الملاهي في شبين القناطر



أكد أسر مصابى ضحايا سقوط صندوق من لعبة الساقية بملاهى فى شبين القناطر أثناء احتفال الفتيات بالعيد، انه تم الصلح مع صاحب الساقية وتم انهاء الموضوع بشكل ودى بعد التراضى والتصالح بين جميع الأطراف.



وقال محمود عزت والد أحد الفتيات وتدعى "سندس" 16 عاما ان صاحب الساقية تواصل مع اهالى المصابين الاخرين وتكفل بعلاجهم مشيرا الى ان نجلته كانت تركب فى صندوق الساقية وإنها لاحظت أن العربة كانت تهتز قبل أن يتم تدويرها وترتفع لأعلى وطلبت من عامل الساقية أن يتوقف إلا إنه لم يلتفت إليها وكانت صرخات الأطفال والأولاد تعلوا كلما تم زيادة سرعتها وفجأة انفصل الصندوق من الساقية بالبنات وسقط على الأرض ليسقط على شاب يدعى "عمر ع ا" 38 عاما ليصيب الجميع بإصابات بالغة.



وأضاف أن نجلته أصيبت بغيبوبة وجرح قطعى فى الرأس وتم نقلها للمستشفى وفاقت بعد فترة طويلة وتم علاجها بينما لازال هناك مصابين أخرين بالمستشفى وهما "دينا ح م" و"حنين أ ف"، وأخطر الإصابات هو الشاب الذى سقط فوقه الصندوق حيث أصيب بكسر فى العمود الفقرى.

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تلقى مأمور مركز شبين القناطر، إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول 3 فتايات وشاب مصابين بإصابات مختلفة نتيجة الارتطام بجسم صلب فى أحد الملاهى.تم إخطار مديرية امن القليوبية وتبين إنه أثناء ركوب 3 فتيات للعبة الساقية سقطت بهم العربة التى يركبونها أثناء الدوران على شاب ما أدى إلى إصابتهم جميعا.وتبين إنه أثناء استقلال الفتيات الثلاثة الساقية سقط الصندوق على رأس الشاب ما أدى إلى إصابتهن وإصابة الشاب بإصابات بالغة، وتم نقل الجميع إلى المستشفيات لإسعافهم وتحرر محضر فى مركز شرطة شبين القناطرحمل رقم 10675 جنح مركز شرطة شبين القناطر .