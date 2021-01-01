هجوم تل أبيب .. مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين بجروح

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صورة الخبر: هجوم تل أبيب
هجوم تل أبيب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل 3 إسرائيليين قتلوا فيما أصيب 6 آخرون جراء هجوم نفذه شاب بفأس في مدينة إلعاد شرق تل أبيب.

وأضافت الهيئة عن وجود أنباء عن تحييد منفذ الاعتداء بعد إطلاق النار عليه.

وحسب قناة “روسيا اليوم” فإن فرق نجمة داود الحمراء تعالج عددا من المصابين بجروح خطيرة.

وذكرت أن الشرطة الإسرائيلية طلب من سكان إلعاد عدم مغادرة المنازل.

وأشارت قناة “روسيا اليوم” إلي أن القوات الإسرائيلية تقوم بمطاردة منفذ العملية، معتقدة أن هناك أكثر من منفذ.

وكانت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، رفضت ما أسمته ”التدخل الإسرائيلي في إدارة شؤون القدس“، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد بالقدس، وذلك بعد إصابة العشرات من الفلسطينيين في مواجهات اندلعت مع الشرطة الإسرائيلية التي سهلت اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين.

وقالت السلطة الفلسطينية على لسان مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، إنها ترفض أي تدخل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في إدارة شؤون المسجد الأقصى.
وشدد الرويضي، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام الوصاية الهاشمية داخل القدس.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية

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