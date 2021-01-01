طرق إزالة بقع الملابس



إزالة بقع الملابس إزالة بقع الملابس



قد يتعرض البعض الى مواقف صعبة في العيد مثل خسارة الملابس بسبب قطع أو بقعة صعبة تجعلك تخسر ملابس العيد الجديدة.



ويمكنك أن تتفادي ذلك بطرق فعالة لإزالة البقع وهي :



الخل الأبيض الذي يستخدم في التنظيف لعدة سنوات كمنظف ومنعم للأقمشة وإزالة الرائحة.

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ويعتبر الخل الابيض لطيفا حتى مع أكثر الأقمشة حساسية ، ويعتبر أكثر أمانًا في الاستخدام من منعمات الأقمشة."إذا لاحظت أن ملابسك تحتوي على بقع صفراء من العرق تحت الإبط لن تختفي ، فإن استخدام هذا المكون الطبيعي سيفي بالغرض.صودا الخبز يمكن أن تحارب روائح الغسيل ، وتعزز أداء التبييض والمنظفات ، وتعمل كمنعم طبيعي للأقمشة وحتى للتحكم في رغوة الصابون في جهازك.يمكن وضعه على غسالتك لتعزيز الأداء أو وضعه مباشرة على البقع الصعبة ليكون بمثابة مزيل للبقع قبل الغسيل.الملح أو الليمون يمكن أن يكون ملح الطعام أيضًا علاجًا رائعًا لمحو البقع بجزء بسيط من تكلفة منظفات الغسيل.رش كمية كبيرة من الملح والسماح للمكون بامتصاص السائل قبل تنظيفه بالفرشاة ثم غسل قطعة الملابس.