الأهلي ينفي وصول إنذار بسبب عقوبة كهربا



كهربا كهربا

نفى مصدر في النادي الأهلي ما تردد مؤخرا حول استلام مسؤولي القلعة الحمراء إنذارا بخصوص سداد قيمة الغرامة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المعار إلى هاتاي التركي، من قبل المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي الزمالك.



وكان الزمالك حصل في مارس الماضي على حكم بتغريم "كهربا" مليوني دولار، بالإضافة إلى نسبة 5% كفوائد على الغرامة، بسبب رحيله عن الفريق في 2019.



وأكد المصدر -رفض الكشف عن هويته- أن النادي الأهلي ليس طرفا من الأساس في قضية كهربا وخلافاته مع الزمالك.

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وأضاف المصدر في تصريحات ليلا كورة: "الأهلي بما أنه يمتلك البطاقة الدولية للاعب، فإن أي شيء يخص هذه القضية سيمر من خلاله".وأتم: "إذا قام نادي الزمالك بتقديم طلب جديد للجهة التي أصدرت الحكم لسرعة تنفيذ سداد العقوبة الموقعة على اللاعب، وقتها سيصل الإنذار للأهلي".