لكل أم .. تعرفي علي أعراض حساسية البيض عند الأطفال وعلاجها



حساسية البيض عند الأطفال حساسية البيض عند الأطفال



تحدث حساسية البيض عند الأطفال إذا أدت البروتينات الموجودة في صفار البيض إلى تفاعل فرط الحساسية في جهاز المناعة لديهم.



وفقا لموقع health قد تظهر الأعراض أو لا تظهر فورًا بعد تناول البيض ، مما يجعلك مرتبكًا بشأن سبب مرض طفلك فجأة. يجب عليك مراجعة طبيب الأطفال إذا كنت تشك في أن طفلك يعاني من حساسية تجاه البيض.



ما هي حساسية البيض عند الأطفال؟

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يعمل الجهاز المناعي لطفلك على مدار الساعة لحماية طفلك من الطفيليات والبكتيريا والفيروسات. ومع ذلك ، نظرًا لأن جهاز المناعة عند الأطفال لم يتم تطويره بشكل كامل ، فلا يمكن أن يكون بنفس كفاءة الجهاز المناعي لدى البالغين.السبب الأساسي لحساسية البيض عند الأطفال هو عدم قدرة الجهاز المناعي على التفريق بين بروتينات البيض ومسببات الأمراض المسببة للأمراض.يمكن أن يصاب طفلك بحساسية تجاه أي شكل من أشكال البيض ، سواء كان نيئًا أو مسلوقًا أو مطبوخًا أو حتى غير مطهو جيدًا.علامات وأعراض حساسية البيض عند الأطفاليمكن أن تكون علامات حساسية البيض عند الأطفال مشابهة جدًا للأمراض التقليدية وقد يستغرق ظهورها من بضع دقائق إلى ساعة.1- نتوءات حمراءتسبب حكة خفيفة إلى شديدة. يمكن أن تؤدي مضاعفات الحالة إلى الإكزيما .2-تورم الفمقد تلاحظ انتفاخًا في الشفتين وربما تورمًا في اللسان ويأتي احمرار العين مصحوبًا بالحكة والتورم والدموع المفرطة.3-احتقان الأنفمصحوبًا بإفرازات واضحة واحمرار وحكة بالأنف وتورم في الحلق قد يؤدي إلى شعور طفلك بعدم الراحة أثناء البلع.