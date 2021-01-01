العاهل السعودي يصدر عدد من الأوامر الملكية . . تعرف عليها



العاهل السعودي العاهل السعودي

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، عدة أوامر ملكية؛ من بينها إنشاء هيئة لتطوير الأحساء والطائف ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وجه خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة لتطوير الطائف ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.



وجاء في نص الأمر الملكي أن "تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، على أن يبلغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

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كما أمر الملك سلمان بتعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظاً لجدة بالمرتبة الممتازة.كما وجه أيضا بتعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.كما نص الأمر الملكي على تعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للأحساء بالمرتبة الممتازة.وشدد العاهل السعودي على اعتماد وتنفيذ تلك الأوامر بعد إبلاغها للجهات المختصة.