تعلن كوالكوام عن منصة Wi-Fi 7 التي تستهدف أجهزة الراوتر وشبكات التوزيع

أعلنت شركة كوالكوم رسمياً اليوم عن منصة Wi-Fi 7 التي تدعم أجهزة access points وأيضاً أجهزة الرواتر.
كشفت كوالكوم عن جيل جديد من منصات Wi-Fi التي ترتكز على تقنية Wi-Fi 7، والتي تدعم أجهزة الراوتر والشبكات المنزلية المتقدمة بكفاءة أعلى في الإتصال اللاسلكي.
وتأتي منصة Wi-Fi 7 بإتصال رباعي النطاق يصل إلى 33 جيجابت في الثانية عبر 16 stream، مع إستقرار أعلى في الإتصال، وتداخل أقل للإشارات.
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