تعلن كوالكوام عن منصة Wi-Fi 7 التي تستهدف أجهزة الراوتر وشبكات التوزيع

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صورة الخبر: كوالكوام
كوالكوام

أعلنت شركة كوالكوم رسمياً اليوم عن منصة Wi-Fi 7 التي تدعم أجهزة access points وأيضاً أجهزة الرواتر.

كشفت كوالكوم عن جيل جديد من منصات Wi-Fi التي ترتكز على تقنية Wi-Fi 7، والتي تدعم أجهزة الراوتر والشبكات المنزلية المتقدمة بكفاءة أعلى في الإتصال اللاسلكي.

وتأتي منصة Wi-Fi 7 بإتصال رباعي النطاق يصل إلى 33 جيجابت في الثانية عبر 16 stream، مع إستقرار أعلى في الإتصال، وتداخل أقل للإشارات.

أيضاً من المقرر أن تأتي المنصات الأربعة في هذه السلسلة قنوات بإتساع أكبر 320MHz عبر أطياف 2.4 جيجا هرتز و 5 هرتز و 6 جيجا هرتز.

وتأتي المعايير الجديدة لمنصات Wi-Fi 7 بعد Wi-Fi 6/6E التي أطلقت خلال 2019 و2020، حيث تسعى كوالكوم لتطبيق المعايير الجديدة التي تعرف ب” IEEE”، ومن المقرر أن تدعم عملية MLO إستخدام عدد من روابط الراديو على ترددات قنوات مختلفة.

أيضاً من المقرر أن تدعم التقنيات الجديدة في Wi-Fi 7 سرعات أعلى وإستقرار أكثر في الإتصال بالإنترنت، ومن المتوقع أن يتم إعتماد المعايير الجديدة في الأجهزة بدءاً من 2024.

المصدر: بوابه المتميز

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