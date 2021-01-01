تيك توك يعطي دفعة قوية لمساعدة صانعي المحتوى..مشاركة أرباح الإعلانات..

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بدأت منصة الفيديو الشهيرة تيك توك TikTok، حاليا برنامجًا جديدًا لجني أرباح بنسب أكبر على غرار منصات التواصل الاجتماعي العملاقة، وفي الوقت ذاته مساعدة صانعي المحتوى في المشاركة بنسبة من هذه الأرباح وتسمى هذه الميزة الجديدة "TikTok Pulse" التي تعمل على مشاركة أرباح الإعلانات مع المبدعين.



وبحسب ما نشر موقع 9to5mac يأخذ تيك توك هذه الفكرة بشكل أساسي من تطبيق الفيديوهات يوتيوب، حيث تقوم الفكرة الأساسية ل TikTok Pulse على المشاركة مع أفضل المبدعين وصنّاع المحتوى عن طريق السماح للإعلانات بالظهور بجوار أعلى 4? من جميع مقاطع الفيديو مشاهدة، ثم توزيع الأرباح بين المنصة وصانعي المحتوى.



تيك توك يعطي دفعة قوية لمساعدة صانعي المحتوى



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ويعطي TikTok Pulse العلامات التجارية الشهيرة "البراندات" فرصة كبيرة وفريدة من نوعها للتفاعل مع المشاهدين الأكثر أهمية بالنسبة لهم، حيث ستحتوي الخدمة الجديدة من تيك توك على 12 فئة وتصنيف مختلف مما يتيح للعلامات التجارية وضع إعلاناتها بجوار المحتوى الأكثر صلة بالنسبة، وتشمل هذه الفئات محتويات شائعة يستمتع بها مستخدمي تيك توك مثل الطهي والألعاب وغيرهم أكثر بكثير.أخبرت تيك توك في بيان ل The Verge أن هذه الخدمة الجديدة سيتم إطلاقها في شهر يونيو بالولايات المتحدة ثم يتوسع ليشمل المزيد من البلاد الأخرى، كما وضحت تيك توك أنه يمكن لصناع المحتوى بأكثر من 100 ألف متابع الاستفادة من هذه الخدمة.وجدير بالذكر أن تيك توك يسدد نجاحات عديدة مما يخيف عمالقة التواصل الاجتماعي الأخرى ، وبالفعل قام تطبيق إنستجرام بمحاكاة ال Reels ليتمتع بمشاهدات كبيرة مثل تيك توك.