تيك توك يعطي دفعة قوية لمساعدة صانعي المحتوى..مشاركة أرباح الإعلانات..

بدأت منصة الفيديو الشهيرة تيك توك TikTok، حاليا برنامجًا جديدًا لجني أرباح بنسب أكبر على غرار منصات التواصل الاجتماعي العملاقة، وفي الوقت ذاته مساعدة صانعي المحتوى في المشاركة بنسبة من هذه الأرباح وتسمى هذه الميزة الجديدة "TikTok Pulse" التي تعمل على مشاركة أرباح الإعلانات مع المبدعين.
وبحسب ما نشر موقع 9to5mac يأخذ تيك توك هذه الفكرة بشكل أساسي من تطبيق الفيديوهات يوتيوب، حيث تقوم الفكرة الأساسية ل TikTok Pulse على المشاركة مع أفضل المبدعين وصنّاع المحتوى عن طريق السماح للإعلانات بالظهور بجوار أعلى 4? من جميع مقاطع الفيديو مشاهدة، ثم توزيع الأرباح بين المنصة وصانعي المحتوى.
تيك توك يعطي دفعة قوية لمساعدة صانعي المحتوى
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