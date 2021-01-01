..جسم غامض يمر قرب الشمس..

أثار ظهور جسم غامض على مقربة من الشمس، خلال فيديو مباشر، حالة من الفضول العارم، مؤخرا، لا سيما أن الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لم يعمل بشكل عادي بعد ذلك، وهذا الأمر شكل مادة دسمة لمن يؤمنون بنظرية المؤامرة.
ويبدو في مقطع فيديو متداول، جسم غامض أشبه بمكعب أسود وهو يتحرك في طرف سفلي من أطراف الشمس، لمدة تقارب ثانيتين، وسط تساؤلات حول ماهية ذلك الشيء.
وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإن سكوت وارنيغ، الذي يقدم نفسه بمثابة خبير في شؤون الفضاء الخارجي، ذكر أن الوكالة الأميركية هي التي اختارت وقف الموقع الإلكتروني "تحت ذريعة الصيانة" عندما ظهر المكعب الأسود.
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