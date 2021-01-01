تعرف على مميزات هاتف Oppo الجديد القابل للطي

ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من الهواتف القابلة للطي كان من بينها هاتف Oppo الجديد الذي تميّز بالعديد من النقاط على منافسيه من سامسونغ وهواوي.
ومن أكثر ما يميز هاتف Oppo Find N هو تصميمه وأبعاد هيكله اللذان جعلانه سهل الحمل في الجيب، إذ حصل على هيكل بأبعاد (132.6/73/15.9) ملم وهو مطو.
وجهز الهاتف بإطارات من الألومينيوم والزجاج المقاوم للصدمات الخدوش، وشاشة مرنة Foldable LTPO AMOLED بمقاس 7.1 بوصة دقة عرضها (1920/17929 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10، إضافة إلى شاشة خارجية بمقاس 5.49 بوصة دقة عرضها (988/1970) بيكسل.
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