تعرف على مميزات هاتف Oppo الجديد القابل للطي

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صورة الخبر: Oppo
Oppo

ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من الهواتف القابلة للطي كان من بينها هاتف Oppo الجديد الذي تميّز بالعديد من النقاط على منافسيه من سامسونغ وهواوي.

ومن أكثر ما يميز هاتف Oppo Find N هو تصميمه وأبعاد هيكله اللذان جعلانه سهل الحمل في الجيب، إذ حصل على هيكل بأبعاد (132.6/73/15.9) ملم وهو مطو.

وجهز الهاتف بإطارات من الألومينيوم والزجاج المقاوم للصدمات الخدوش، وشاشة مرنة Foldable LTPO AMOLED بمقاس 7.1 بوصة دقة عرضها (1920/17929 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10، إضافة إلى شاشة خارجية بمقاس 5.49 بوصة دقة عرضها (988/1970) بيكسل.

ويضم الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 660.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+13+16) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وزودته Oppo بنظام تشغيل "أندرويد-11"، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: روسيا اليوم

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