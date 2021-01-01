تصنع روسيا معدات جديدة لصواريخ "أنغارا" الفضائية الثقيلة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس يخططون لتطوير محركات جديدة لصواريخ "أنغارا" الفضائية الثقيلة.
وحول الموضوع وخلال مقابلة صحفية قال أليكسي فوروتشكو، رئيس مركز "خرونيتشيف" الروسي للصناعات الفضائية: "نخطط للبدء بتجميع نموذج جديد من المحركات التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين المخصصة للمرحلة الأولى من صواريخ أنغارا الفضائية الثقيلة، من المفترض أن يبدأ تجميع النموذج الجديد عام 2025".
وأضاف "لقد تم توقيع العقود الخاصة ببناء نموذج المحرك الجديد، ونعمل حاليا على وضع الوثائق المتعلقة بالتصميم العام له، العام المقبل سيبدأ مركزنا بصنع بعض المعدات اللازمة للنموذج الاختباري لهذا المحرك، ونخطط لإطلاق صواريخ أنغارا المجهزة بالمحركات الجديدة عام 2027.. النوع الجديد من المحركات سيمنح صواريخ Angara-A5 الفضائية الثقيلة قدرات أكبر على أيصال المركبات إلى الفضاء".
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