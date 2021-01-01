أسعار و مواصفات الهاتفين Infinix Hot 12 وInfinix Note 12



Infinix Hot 12 Infinix Hot 12

على غير المتوقع، قامت اليوم، شركة إنفينيكس، بالإعلان رسميا، عن الهاتفين، Infinix Hot 12 وInfinix Note 12، مع مواصفات اقتصادية، وسعر رخيص للغاية، أبرزها 3 كاميرات خلفية، ومعالج رائع جدا، من ميديا تيك، والبطارية الضخمة، التي تدعم، شحنا سريعا قويا، بالإضافة إلى، ذاكرة التخزين، التي تصل إلى، 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، التي تصل إلى، 6 جيجا رام، والعديد من، المواصفات الأخرى، التي سأعرضها عليكم، خلال هذا المقال، والتي قد تجعلك، تغير رأيك، في شراء أي، من هذه الهواتف، وإليكم الآن، مواصفات وأسعار الهاتفين Infinix Hot 12 وInfinix Note 12.



مواصفات Infinix Hot 12

الهاتف إنفينيكس هوت 12، مصمم حول شاشة، IPS LCD، بحجم 6.82 بوصة، وبدقة 1612×720 بكسل، وبجودة HD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، والهاتف Infinix Hot 12، يتوفر بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Helio G85، وبمعالج رسوميات، من فئة، Mali-G52 MC2، ويتوفر كذلك، بذاكرة داخلية، سعتها 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، كما أن، هذا الهاتف، يدعم زيادة المساحة التخزينية، حتى 1 تيرا بايت، ويعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، Android 12، وبواجهة المستخدم الأحدث من إنفينيكس، XOS 10.6.



الهاتف Infinix Hot 12، يضم ثقبا صغيرا، في المنتصف، لاحتواء الكاميرا الأمامية، التي تأتي، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى أن، هاتف Infinix Hot 12، يحتوي على، 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، الكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الثالثة، عبارة عن، مستشعر QVGA، لاستشعار معلومات العمق، علما بأن، الكاميرات الخلفية والأمامية، تحتوي بجانبها على، فلاش LED مزدوج، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.

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بطارية هذا الهاتف، تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف، الهاتف إنفينيكس هوت 12، يتميز بإمكانية، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM، بجانب كارت ميموري، microSD، في وقت واحد، ويتميز أيضا، بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، كما أنه، يدعم مكبرات صوت مزدوجة، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويدعم أيضا، إصدار Bluetooth 5.1، والراديو FM، واتصال Wi-Fi 5 (ac)، مع دعمه، لمستشعرات التسارع، والقرب، والبوصلة.سعر الهاتف Infinix Hot 12سعر الهاتف Infinix Hot 12، يبلغ حوالي، 157 دولارا أمريكيا، للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.مواصفات الهاتف إنفينيكس نوت 12هاتف Infinix Note 12، يتوفر مع، شاشة AMOLED، بحجم 6.7 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبسطوع يبلغ 1000 شمعة، في البوصة، وتحتوي على، ثقب بشكل النوتش، في المنتصف، من أجل، كاميرا سيلفي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وبخصوص الكاميرات الخلفية، فتأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرا الثالثة، عبارة عن، مستشعر QVGA، والهاتف إنفينيكس نوت 12، يحتوي على، فلاش LED رباعي، في الخلف، ويدعم تصوير فيديو، بدقة 1440 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.يتم تشغيل، هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Helio G88، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، والمكون من، نواتين Cortex A75، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، + 6 أنوية Cortex A55، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، كما أن، Infinix Note 12، يعمل بنظام، Android 11، وبواجهة مستخدم، XOS 10.6، ويتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام، أما الإصدار الثالث، فيضم 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع، بقوة 33 واط، علما بأن، منفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0، أما بخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، مستشعر بصمة، مدمج في زر التشغيل، الموجود على الجانب، وإمكانية زيادة المساحة التخزينية، من خلال، كارت ميموري MicroSD، يتم تركيبه، في فتحة مخصصة، بجانب شريحتي الاتصال، والهاتف Infinix Note 12، يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت مزدوجة، ويدعم أيضا، خاصية NFC، والراديو FM، وإصدار Bluetooth 5.1.سعر الهاتف Infinix Note 12لم يتم تأكيد الأسعار، ومواعيد التوافر، وسنوافيكم بالتفاصيل، فور إطلاق، الهاتف Infinix Note 12، إلى الأسواق، بشكل رسمي.