سعر و مواصفات هاتف فيفو iQOO Z6 Pro



iQOO Z6 Pro iQOO Z6 Pro

بعد أيام قليلة، من الإعلان، عن سلسلة هواتف، Vivo X80 Series، قامت شركة فيفو، بإزاحة الستار رسميا، عن هاتف جديد، يدعى iQOO Z6 Pro، من العلامة التجارية، iQOO، بمعالج Snapdragon 778G، المبني على، تقنية تصنيع حديثة، والذي يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، وبشاشة تدعم، محتوى HDR10+، ومعدل تحديث عال، بالإضافة إلى، مستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 64 ميجا بكسل، وبطارية بسعة متوسطة، تدعم شحنا سريعا، بقوة 66 واط، ومع كل ذلك، فإن السعر، يبدأ من، 315 دولارا، وهذا يعتبر، رخيصا جدا، مقارنة بالمواصفات، وفيما يلي، دعونا نتعرف على، مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z6 Pro، بالمميزات والعيوب.



مواصفات الهاتف

موعد الإعلان والإطلاق: الهاتف iQOO Z6 Pro، أصبح رسميا، يوم 27 أبريل، وتم تأكيد، وصوله إلى الأسواق، خلال شهر مايو.



أبعاد الهاتف: يأتي هذا الهاتف، بارتفاع 159.7 ملم، وبعرض 73.6 ملم، وبسمك 8.5 ملم، وبوزن خفيف جدا، يبلغ حوالي 180 جراما.

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الشبكة: يتمتع هاتف فيفو الجديد، بشبكات اتصال، حتى الجيل الخامس 5G، بما في ذلك، 2G، و3G، و4G، و5G، واتصال Wi-Fi 5 (ac)، كما أن، الهاتف يدعم، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: شاشة هذا الهاتف، AMOLED، وتأتي بحجم 6.44 بوصة، وبدقة 2404×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وبسطوع يبلغ 1300 شمعة، في البوصة، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Schott Xensation glass، والشاشة تدعم HDR10+، وAlways On Display.المعالج: يتم تشغيل، iQOO Z6 Pro، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 778G 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والذي يتكون من، 4 أنوية Kryo 670، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 670، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، مع العلم بأن، معالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 642L.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تسجيل فيديو، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: يحتوي هذا الهاتف، على كاميرا رئيسية، بمستشعر حجمه 26 ملم، وبدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا فائقة الاتساع، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى، كاميرا ماكرو، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف iQOO Z6 Pro، يحتوي أيضا، على فلاش LED ثنائي، ويدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، ويدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.نظام التشغيل: الهاتف الجديد، من فيفو، يعمل بنظام التشغيل، Android 12، وبواجهة مستخدم، Funtouch 12.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، للهاتف iQOO Z6 Pro، سعتها 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، سعتها 6 جيجا رام، أو 8 جيجا رام، أو 12 جيجا رام.البطارية: تأتي البطارية، بسعة 4700 ملي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع، بقوة 66 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات iQOO Z6 Proالشاشة تتميز، بالعديد من الخصائص الرائعة، حيث إن، حجمها مناسب، وجودتها عالية، وسطوعها عال جدا، ويعد بتجربة رؤية، حتى تحت ضوء الشمس المباشر، وتدعم HDR10+، والأهم من ذلك، هو أنها، محمية بزجاج متين، لحمايتها من الصدمات.معالج Snapdragon 778G 5G، قوي جدا، ويعتبر الأبرز، في مواصفات الهاتف، iQOO Z6 Pro، حيث يمكنه، تشغيل ألعاب، مثل ببجي موبايل، وفري فاير، وبيس 2022، بأعلى معدل فريمات، ويساعده على ذلك، ذاكرة الوصول العشوائية، التي يصل سعتها، إلى 12 جيجا رام.بطارية iQOO Z6 Pro، كبيرة ويمكنها تشغيل الهاتف، لوقت طويل، من الاستخدام المتواصل، ومع ذلك، يتم شحنها بالكامل، في أقل من، 40 دقيقة، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 66 واط.سعة الذاكرة الداخلية، تغنيك عن، تركيب كارت ميموري، حيث إن، 256 جيجا بايت، تكفي لتنزيل، جميع التطبيقات، والألعاب التي تحتاجها.يعمل بأحدث واجهة مستخدم، وأحدث نظام تشغيل، مما يعني، وصوله بجميع المميزات، التي أدرجتها، شركتي فيفو، وجوجل.يدعم مكبرات صوت ستريو، 24-bit/192kHz audio، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 5 (ac)، وإصدار Bluetooth 5.2، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.الكاميرات الخلفية، تصل بدقة عالية، وتدعم العديد من، خصائص التصوير، بما في ذلك، خاصية panorama، وHDR، وEIS، وخاصية التصوير الليلي.الهاتف iQOO Z6 Pro، يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ويدعم مستشعر التسارع، ومستشعر الدوران، ومستشعر القرب، ومستشعر البوصلة.مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z6 Proعيوب الجوالمعدل تحديث الشاشة، أقل من المتوقع، وتوجد هواتف، بأسعار أقل، تدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز.على الرغم من أن، دقة الكاميرات الخلفية والأمامية، عالية وتستخدم، مستشعرات ضخمة، إلا أن، جودة تصوير الفيديوهات، ضعيفة جدا، ولا تتناسب، مع هاتف، بسعر مثل هذا، وكنا نتوقع أن، تدعم جودة 4K، بدلا من، FHD+.تصميم الشاشة، قديم جدا، مقارنة بالهواتف المنافسة، في هذه الفئة السعرية.iQOO Z6 Pro، لا يدعم، تركيب كارت ميموري، MicroSD، وأيضا لا يدعم، خاصية NFC.يفتقر إلى، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.تصميم الظهر، قديم نسبيا، ولا يوجد، أي تحديث، مقارنة بالأجيال السابقة، كما أن، الكاميرات الخلفية، بارزة عن الظهر، بشكل ملحوظ، مما يجعل، من خدشها، أو كسرها، أمرا سهلا.لا توجد، خيارات عديدة، على مستوى الألوان، حيث سيتوفر للشراء، بلونين فقط.سعر الهاتف iQOO Z6 Proيبدأ سعر الهاتف iQOO Z6 Pro، من 315 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويبلغ حوالي، 325 دولارا، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويصل إلى، 380 دولارا، للإصدار الذي يضم، 12 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.