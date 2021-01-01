مواصفات و سعر هاتف شاومي Poco M4 5G



Poco M4 5G Poco M4 5G

بعد أن، كشفت بوكو عن، الهاتف Poco M4 Pro، في شهر نوفمبر 2021، قامت الآن، بإزاحة الستار رسميا، عن إصدار أقل، يدعى Poco M4 5G، مع مواصفات جيدة للغاية، وبسعر لا يتخطى، 200 دولار، يجعله أرخص، هاتف يدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، حيث يأتي، هذا الهاتف، بمعالج Dimensity 700، وبمستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى، شاشة بحواف نحيفة جدا، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 90 هرتز، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco M4 5G.



مواصفات هاتف بوكو إم 4 5G

موعد الإعلان والإطلاق: تم الكشف، عن هذا الهاتف، يوم 29 أبريل، وسيتم إطلاقه، بشكل رسمي، يوم 5 أبريل.



الشبكة: Poco M4 5G، يدعم حتى شبكات، اتصال 5G، بما في ذلك، الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G، كما أنه، يدعم اتصال، Wi-Fi 5 (ac)، ويدعم تركيب، شريحتي اتصال، من نوع، Nano-SIM.

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أبعاد الهاتف: يتوفر بارتفاع 164 ملم، وبعرض 76.1 ملم، وبسمك 8.9 ملم، وعلى الرغم من ذلك، فإن وزنه خفيف للغاية، لا يتخطى، 200 جرام.سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco M4 5Gالشاشة: تم تصميم، هاتف شاومي الجديد، حول شاشة، بشكل النوتش، من نوع، IPS LCD، وبحجم 6.58 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أن الشاشة، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.المعالج: يتم تشغيل، هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 700، وبمعالج رسوميات، من فئة، Mali-G57 MC2، مع العلم بأن، المعالج المسؤول عن، تشغيل الهاتف، Xiaomi Poco M4 5G، مبني على، تقنية تصنيع، بدقة 6 نانومتر، ويتكون من، 4 أنوية Cortex A76، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز.الكاميرا الأمامية: تم تقديم، هذا الهاتف، مع كاميرا سيلفي، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تسجيل الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، التقاط صور، بخاصية HDR.الكاميرات الخلفية: يحتوي Poco M4 5G، على كاميراتين، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية، هي المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وهذه الكاميرات، تدعم تصوير فيديو، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية HDR، وخاصية panorama.البطارية: بطارية هذا الهاتف، غير قابلة للإزالة، وتأتي من نوع، ليثيوم بوليمر، وبسعة 5000 ملي أمبير، تدعم شحنا سريعا، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.نظام التشغيل: الهاتف Xiaomi Poco M4 5G، يعمل بواجهة المستخدم، MIUI 13، التي تستند على، نظام التشغيل، Android 12.الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف، بإصدارين على، مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام.مميزات هاتف Poco M4 5Gالمعالج Dimensity 700، يعتبر من أقوى المعالجات، مع هاتف بهذا السعر، وبغض النظر عن، أنه يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، إلا أن المعالج، يمكنه تشغيل الألعاب، وإجراء المهام الثقيلة، بدون أي سخونة، أو لاج، ومن الصعب العثور، على هواتف منافسة، تدعم 5G، وتحتوي على، معالج بنفس الأداء، والسرعة.شاشة جيدة، في هذه الفئة السعرية، حيث تأتي، بجودة عالية، مقارنة بحجمها المتوسط، مما يجعل، تجربة الرؤية، أفضل حتى، تحت ضوء الشمس المباشر، وتدعم معدل تحديث، مناسبا جدا، والإطارات الموجودة حولها، نحيفة للغاية، والأهم من ذلك، هو وجود طبقة حماية إضافية، لحمايتها من، الخدش أو الكسر.دقة الكاميرا الرئيسية، التي يصل بها، Poco M4 5G، عالية جدا، وتعد بأفضل، تجربة تصوير ممكنة، حتى في، الأماكن منخفضة الإضاءة، كما أن، الكاميرات الخلفية، تدعم العديد من، مميزات التصوير الحديثة، التي تعتمد على، الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة تصوير، غير مسبوقة.يحتوي على، بطارية ضخمة، تعمل لفترة طويلة للغاية، ويدعم شحنا سريعا، مناسبا جدا، مقارنة بالمنافسين، ومع ذلك، يمكن شحن البطارية، بنسبة 100%، في أقل من ساعتين.على الرغم من، وجود إصدار، يضم ذاكرة تخزينية، بسعة تصل إلى، 128 جيجا بايت، إلا أن، الهاتف يحتوي على، منفذ microSD مخصص، لاحتواء كارت ميموري، بسعة 1 تيرا بايت.الكاميرا الأمامية، تستخدم مستشعرا، ضخما للغاية، وتدعم تصوير الفيديوهات، بنفس جودة، الكاميرات الخلفية، وهي FHD+، أو 1080 بكسل.يحتوي Poco M4 5G، على مستشعر لبصمات الأصابع، على الجانب، مدمج في زر الباور، ويدعم مستشعرات التسارع، والتقارب، والبوصلة.يدعم تركيب، شريحتي اتصال، Nano-SIM، وبطاقة ذاكرة خارجية، MicroSD، في نفس الوقت.يعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، وواجهة المستخدم، الأحدث من شاومي، مما يعني، وصوله، مع جميع المميزات.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، ويدعم أيضا، خاصية Infrared port.يدعم إصدار Bluetooth 5.1، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, BDS.عيوب الهاتف شاومي بوكو إم 4 5Gحجم الشاشة، صغير نسبيا، مقارنة بالهواتف المنافسة، مما يصعب، تجربة اللعب، على المستخدمين.دقة الكاميرا الأمامية، ضعيفة جدا، ولكن هذا طبيعي، نظرا لأن، سعر الهاتف Poco M4 5G، رخيص جدا، وأقل من المنافسين.الواجهة الخلفية، معرضة للخدش، والتبصيم بسهولة، بسبب قدوم، خامات التصنيع، من البلاستيك اللامع.لا يدعم، خاصية NFC، وأيضا لا يدعم، الراديو FM.سعر الهاتف Poco M4 5Gيبدأ سعر الهاتف Poco M4 5G، من 170 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.ويصل إلى، 195 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.