تطلق الصين 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد

نجحت الصين الخميس 5 مايو في إطلاق 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد، وذلك باستخدام صاروخ " تشانغ جين – 2 دي " (Long March-2D).
أفادت بذلك المؤسسة الصينية للعلم الفضائي والتقنيات.
وجاء في بيان نشرته المؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat أن الصاروخ أطلق الساعة 10.38 يوم 5 مايو بالتوقيت المحلي ( الساعة 05.38 بتوقيت موسكو) من مطار تيوان بمحافظة شانسي بشمال الصين.
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