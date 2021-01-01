تطلق الصين 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد

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نجحت الصين الخميس 5 مايو في إطلاق 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد، وذلك باستخدام صاروخ " تشانغ جين – 2 دي " (Long March-2D).



أفادت بذلك المؤسسة الصينية للعلم الفضائي والتقنيات.



وجاء في بيان نشرته المؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat أن الصاروخ أطلق الساعة 10.38 يوم 5 مايو بالتوقيت المحلي ( الساعة 05.38 بتوقيت موسكو) من مطار تيوان بمحافظة شانسي بشمال الصين.

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وأضافت المؤسسة أن 7 أقمار صناعية تنتمي إلى أسرة Jilin-1 Gaofen-03D . أما القمر الصناعي الثامن فينتمي إلى أسرة Jilin-1 Kuanfu-01C للأقمار الصناعية الصينية.وأشار البيان إلى أن الصين تطلق الصاروخ من طراز "تشانغ جين" للمرة الـ419.