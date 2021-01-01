سعر و مواصفات هاتف Vivo X80 Pro



Vivo X80 Pro Vivo X80 Pro

Vivo X80 Pro، هو أحدث هاتف، رائد من فيفو، تم الإعلان عنه، بجانب أخيه الأصغر، X80 العادي، يوم 25 أبريل، مع مواصفات مميزة، أبرزها الشاشة التي، لم نرها في أي، هاتف سابق، ومعالج التشغيل الرائد، من كوالكوم، وكاميرات خلفية، تدعم تسجيل فيديو، بجودة تصل إلى 8K، وتدعم تقريب رقمي، حتى 100x، بالإضافة إلى، بطارية متوسطة، تدعم شحنا سريعا، قويا للغاية، ومميزات أخرى، أكثر من رائعة، سأعرضها عليكم، خلال هذا المقال، حيث سأقدم لكم، كل ما يخص، هاتف Vivo X80 Pro، بما في ذلك، السعر، والمواصفات، والمميزات، والعيوب.



مميزات Vivo X80 Pro

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان، عن هذا الهاتف الرائد، يوم 25 أبريل، وتم إطلاقه، في الصين، يوم 29 أبريل، وسيتم إطلاقه، في جميع الأسواق العالمية، خلال شهر مايو الجاري.



أبعاد الهاتف: قدمت فيفو، هاتفها الجديد، بأبعاد تتمثل في، ارتفاع 164.6 ملم، وعرض 75.3 ملم، وسمك 9.1 ملم، ووزن خفيف نسبيا، مقارنة بالسمك العريض، يبلغ حوالي، 215 جراما.

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الشبكة: الهاتف Vivo X80 Pro، يدعم حتى، شبكات الجيل الخامس 5G، واتصال Wi-Fi 6 (ac)، ويدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، من نوع، Nano-SIM.الشاشة: شاشة هذا الهاتف، تأتي من نوع، LTPO3 AMOLED، وبحجم 6.78 بوصة، وبجودة QHD+، وبدقة 3200×1080 بكسل، وبسطوع يبلغ 1500 شمعة، في البوصة، بالإضافة إلى، معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، ودعم HDR10+.الكاميرات الخلفية: الهاتف فيفو إكس 80 برو، يتوفر مع، كاميرا رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، وبدعم gimbal OIS، وLaser AF، بجانب كاميرا منظار مقربة، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/3.4، وبدعم OIS، وتكبير بصري 5x، وكاميرا مقربة، بدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وبدعم تكبيرا بصريا 2x، بالإضافة إلى، كاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وهاتف Vivo X80 Pro، يحتوي على، فلاش LED مزدوج، في الخلف، ويدعم تصوير فيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.الكاميرا الأمامية: يحتوي هذا الهاتف الجديد، من فيفو، على كاميرا سيلفي، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وبمستشعر حجمه 26 ملم، وتدعم تسجيل فيديو، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.المعالج: الهاتف Vivo X80 Pro، يتوفر بإصدارين، على مستوى المعالج، الإصدار الأول، يضم معالج، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والمكون من، Cortex X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex A710، بسرعة 2.40 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A510، بسرعة 1.70 جيجا هرتز، ويضم أيضا، معالج رسوميات، من فئة، Adreno 730، أما الإصدار الثاني، فيضم معالج، MediaTek Dimensity 9000، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والمكون من، نواة Cortex A78، بسرعة 3.05 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex A78، بسرعة 2.60 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Mali-G710 MC10.نظام التشغيل: هذا الهاتف، يعمل بنظام التشغيل، Android 12، وبواجهة المستخدم، Origin OS Ocean.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، للهاتف Vivo X80 Pro، تأتي بسعة، 256 جيجا بايت، أو 512 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 8 جيجا رام، أو 12 جيجا رام.البطارية: هذا الهاتف، يصل مع، بطارية بسعة، 4700 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 80 واط، وتدعم الشحن اللاسلكي، بقوة 50 واط، وتدعم أيضا، الشحن العكسي، علما بأن، منفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 3.2، الأحدث على الإطلاق.مميزات هاتف فيفو إكس 80 بروالشاشة مصنعة، بواسطة شركة سامسونج، لتناسب هذا الهاتف، حيث تأتي من، نوع حديث، وبتصميم مميز ومختلف، وبجودة عالية جدا، بالإضافة إلى، معدل تحديث قوي، ومعدل سطوع عال جدا، ومجموعة كبيرة، من الخصائص، التي توفر، استجابة أفضل وكفاءة في استهلاك الطاقة، مقارنةً بشاشة، X70 Pro+، الذي وصل، في العام الماضي.أداء الهاتف Vivo X80 Pro، رائع جدا، ويعتبر الأفضل، في هذه الفئة السعرية، وذلك بفضل، معالج Snapdragon 8 Gen 1، الذي يعد أقوى معالج، موجود حتى الآن، والذي يمكنه، تشغيل الألعاب، بأعلى معدل فريمات مدعوم، بدون سخونية، أو لاج، حتى بعد فترة طويلة، من الاستخدام، وذلك لأن المعالج، يتضمن نظام تبريد VC، متقدما ومكونا من 27 طبقة.الكاميرات الأمامية، والخلفية، ممتازة للغاية، من جميع النواحي، حيث إن، دقتها عالية جدا، وجودة تصوير الفيديوهات، أقوى من المنافسين، كما أن، جميع الكاميرات، تعتمد على، شريحة Vivo V1 + ISP المحدثة، لتحسين التصوير الفوتوغرافي، في الإضاءة المنخفضة.الذاكرة الداخلية، كبيرة جدا، وتصل إلى، 512 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تصل إلى، 12 جيجا رام، ويمكن زيادتها، بمقدار 5، أو 7 جيجا رام، إضافية، وهذه أحد المميزات، التي توفرها، واجهة المستخدم، الأحدث من فيفو، والتي تستند على، نظام التشغيل، الأحدث من جوجل.يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في الشاشة، ويعمل بالموجات فوق الصوتية، ويدعم أيضا، مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.الهاتف Vivo X80 Pro، مقاوم للماء، والغبار، بشهادة IP68 (حتى 1.5 متر، لمدة 30 دقيقة).تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 80 واط، قادرة على، شحن 100%، من سعة البطارية، في 38 دقيقة فقط، أما تقنية الشحن اللاسلكي، التي تأتي، بقوة 50 واط، فيمكنها شحن، البطارية بالكامل، في 50 دقيقة فقط.يدعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC، مع دعم، خاصية Infrared port.يدعم إصدار Bluetooth 5.3، الأحدث على الإطلاق، ويدعم أيضا، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with dual-band A?GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.سيتوفر للشراء، بثلاثة ألوان مختلفة، وهي الأسود، والبرتقالي، والأخضر.عيوب الهاتف X80 Proلا توجد، على الشاشة، أي طبقة حماية، وهذا غير مقبول، مع هاتف بهذا السعر، حيث إن، معظم الهواتف المنافسة، تحتوي على، زجاج Gorilla Glass 5، على الأقل.كنا نتوقع أن، تأتي الكاميرا الرئيسية، بدقة 108 ميجا بكسل، مثل معظم المنافسين، ولكن مستشعر ISOCELL GNV، الجديد من سامسونج، يقدم الأداء المنتظر، من هاتف بهذا السعر، كما أنه، مقترن ببصريات ثابتة ومدعوم بتقنية الليزر AF، وPixel Shift.لا يدعم، تركيب كارت ميموري، لزيادة المساحة التخزينية، وأيضا لا يدعم، الراديو FM.لا يدعم، منفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم، مما يعني أنك، ستحتاج إلى، شراء سماعات أذن لاسلكية.الكاميرات الخلفية، بارزة عن الظهر، بشكل كبير، مما يجعلها، معرضة للخدش، أو الكسر بسهولة.سعر الهاتف Vivo X80 Proسعر الهاتف Vivo X80 Pro، يبدأ من، 840 دولارا، أمريكيا، للإصدار الذي، يتم تشغيله، بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، بجانب 256 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية.ويبلغ حوالي، 915 دولارا، للإصدار الذي، يتم تشغيله، بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، بجانب 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.وبسعر يصل إلى، 1020 دولارا، للإصدار الذي، يتم تشغيله، بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، بجانب 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.أما بخصوص، سعر الإصدار الذي، يتم تشغيله، بالمعالج Dimensity 9000، فلم يتم الكشف عنه، وهذا يعني أنه، قد يقتصر على، السوق الصيني فقط.