3 رسائل على واتساب يحذر منها المختصون..امسحها فورًا..



واتساب واتساب

تطبيق «واتساب» من التطبيقات الشهيرة والذي غالبا ما يكون هدفًا للمحتالين والمخترقين للقيام ببعض الهجمات الإلكترونية.



وقال براين هيجينز، أخصائي الأمن في شركة كومباريتيك للتكنولوجيا، إن رسائل الاحتيال عادة تأتي في شكل رسائل رسمية تدعي تقديم دعم تقني لمشكلة مزيفة وغير موجودة في الأساس، أو رسائل تدعي فوز المستخدم بإحدى المسابقات الوهمية، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.



ويوجد 3 رسائل يحذر فتحها أو الاقتراب منها إذا وجدتها على هاتفك المحمول وهي :

- ضرورة حذف الرسائل الواردة من جهات الاتصال غير المعروفة التي تعمل على تشجيعك على التفاعل، وبشكل خاص إذا كانت هذه الرسائل مكتوبة بلغة ركيكة أو قواعد لغوية خاطئة، حيث إنها عادة ما تكون مترجمة من لغات أخرى إلى اللغة الأم الخاصة بالمستخدم عبر مترجم جوجل، كما أن الأمر نفسه ينطبق على الرسائل الواردة من جهات اتصال معروفة كذلك.

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- عدم التفاعل مع أي رسائل تحتوي على عروض غير مرغوب فيها، مثل الهدايا المجانية أو خصومات على بعض المنتجات، حتى لو بدا على تلك الرسائل أنها تابعة لإحدى العلامات التجارية المشهورة، وبشكل خاص في حالة طلب أي معلومات.- عدم فتح أو الرد على أي رسائل تحتوي على روابط ما لم تكن تتوقع تلقيها، وفي حالة رغبتك في فتح الرابط يمكنك كتابته يدويًا في متصفح آخر للتأكد من صلاحيته.