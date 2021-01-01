تملح بنتلي لسيارتها الخامسة والأكثر فخامة على الإطلاق



بنتلي بنتلي

تستعد بنتلي لطرح سيارة جديدة فائقة الفخامة بمستوى الطائرات الخاصة كما تصفها الشركة.



للتشويق للسيارة كشفت الشركة عن صورة داخلية للسيارة تلمح للإضاءة الداخلية، وتصميم الأبواب وجزء من تصميم المقاعد الفاخرة التي وصفت بأنها “المقاعد الأكثر تقدماً في أي سيارة على الإطلاق” والتي تتميز بـ 22 طريقة للتعديل بالإضافة إلى “تقنية تعديل وضعية متقدمة مع 177 تغيير ضغط فردي ممكن عبر ست مناطق”. وأضافت بنتلي أن مكمن الفخامة هو “أول نظام تلقائي لاستشعار المناخ في العالم”.



تحمل الأبواب إضاءة داخلية LED متألقة تجمع بين الحرفية والتكنولوجيا مع التصميم الحديث. وقالت الشركة أن حياكة الألماس الأيقونية الخاصة بها قد “أعيد تصورها في تصميم جديد مثير ومعاصر”. ستصل أحدث سيارات بنتلي خلال أيام لتصبح السيارة الخامسة في مجموعتها حيث “الطراز الجديد سيجلس براحة فخمة في ذروة مداها ويقدم مجموعة واسعة من القدرات تتجاوز أي شيء معروض سابقاً”.

قد يعجبك أيضا...

يتوقع أن السيارة الجديدة هي نسخة فائقة الفخامة من بنتايجا مع قاعدة عجلات ممتدة، ولكنها لن تحمل اسم بنتايجا.