تعلن فيسكر عن سيارتها الجديدة Ronin



Ronin Ronin

أعلنت فسكر تشويقياً عن سيارتها الجديد الثالثة Ronin الكهربائية الرياضية، والتي ستأتي كسيارة كوبيه لـ 4 ركاب.



ستتمتع السيارة بالمساحة الداخلية الرحبة لـ 4 أشخاص بالغين وأمتعتهم في رحلات طويلة. قال الرئيس التنفيذي هنرك فيسكر “الهدف هو تحقيق أطول مدى في العالم لسيارة كهربائية جنباً إلى جنب مع مستويات عالية للغاية من الأداء”. وأضاف “سيكون مشروع رونين بمثابة واجهة عرض لقدراتنا الهندسية الداخلية ومجموعة نقل الحركة والبرمجيات”.



لرفع مدى بروجكت رونين استفادت السيارة من الديناميكيات الهوائية النشطة بالإضافة إلى تصميم مبتكر للبطارية يدمج حزمة البطاريات في هيكل السيارة. ستزود السيارة بأبواب فريدة تسهل الدخول والخروج. بمجرد دخول السيارة سيصل الركاب للمساحة الداخلية الفاخرة والتصميم والمستدام والنباتي الذي يحدد “اتجاه تصميم متقدم”.