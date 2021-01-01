من الوكيل زيادة جديدة على سيتروين سي إليزيه 2022



سيتروين سي إليزيه 2022 سيتروين سي إليزيه 2022

بشكل رسمي من الوكيل (شركة القصراوي)، تم الإعلان مؤخرا عن زيادة سعرية جديدة على سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2022، حيث تراوحت الزيادة الجديدة من 30 ألف و900 جنيه إلى 34 ألف و900 جنيه، وبذلك أصبحت أسعار فئات موديل 2022 من هذه السيارة كالتالي:



- فئة أولى كومفورت من 249 إلى 279 ألف و900 جنيه (زيادة 30 ألف و900 جنيه).



- فئة ثانية لكشري من 279 إلى 313 ألف و900 جنيه (زيادة 34 ألف و900 جنيه).

قد يعجبك أيضا...

ويحمل موديل 2022 من السيارة محرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات الأساسية المقدمة بهذا الموديل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- فرش داخلي من القماش.- كمبيوتر رحلات.- تكييف يدوي.- راديو ومشغل أسطوانات.- بلوتوث ومنفذ USB.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.