من الوكيل زيادة جديدة على سيتروين سي إليزيه 2022

بشكل رسمي من الوكيل (شركة القصراوي)، تم الإعلان مؤخرا عن زيادة سعرية جديدة على سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2022، حيث تراوحت الزيادة الجديدة من 30 ألف و900 جنيه إلى 34 ألف و900 جنيه، وبذلك أصبحت أسعار فئات موديل 2022 من هذه السيارة كالتالي:
- فئة أولى كومفورت من 249 إلى 279 ألف و900 جنيه (زيادة 30 ألف و900 جنيه).
- فئة ثانية لكشري من 279 إلى 313 ألف و900 جنيه (زيادة 34 ألف و900 جنيه).
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