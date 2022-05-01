أسعار الفراخ اليوم الخميس في بورصة الدواجن



أسعار الفراخ أسعار الفراخ

أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 5-5-2022 بالسوق المحلية لتتراوح بين 40 و41 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.



أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 45 و46 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 48 و50 جنيهًا للمستهلك، وسجلت الدواجن الساسو 47 جنيهًا .



وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

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جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقاوبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 41 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.وتراوح الكتكوت الأبيض بين 8.25 و8.50 جنيه، والكتكوت الساسو بين 5 و5.25 جنيه، وبلغت الأمهات البيضاء 31 جنيهًا.أسعار بورصة الدواجن محمد عادلوبلغت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 41 جنيهًا، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.وبلغت أسعار الساسو 44 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 7 جنيهات.أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوموسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 41 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.واستقرت الدواجن الساسو عند 45 جنيهًا للكيلو، والأمهات البيضاء عند 31 جنيهًا فى المزرعة.وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.