أسعار السمك في مصر اليوم 5-5-2022



أسعار السمك أسعار السمك

شهدت أسعار السمك اليوم 5 مايو 2022 استقرارًا بالسوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوح كيلو الثعابين بين 70 و240 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.



أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.



واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوحت الكابوريا بين 70 و120 جنيهًا.

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أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوموجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 27 و43 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار المرجان بين 32 و60 جنيهًا، واستقرت الكابوريا عند 40 و90 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، والمكرونة السويسى بين 50 و100 جنيه، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و220 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا.أسعار الأسماك فى مصر اليوموسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 70 و145 جنيهًا للمستهلك.وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.ثم جاء الإنتاج بالمياه البحرية بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.أسعار سمك البورىوتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.أسعار الأسماك المجمدة فى مصروبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).