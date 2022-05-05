أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 5-5-2022

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اسعار العملات

استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 5-5-2022، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، والريال السعودى استقر عند سعر 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 57.88 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند 19.32 للشراء، 19.55 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.


ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.45 جنيه للشراء، و 18.51 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.32 للشراء، 19.55 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.91 جنيه للشراء، 23.26 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.


سعر الريال السعودى اليوم
ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.88 جنيه للشراء، و 60.45 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

المصدر: اليوم السابع

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