أول بيان من البنك المركزي بعد إعلان أمريكا رفع الفائدة 0.50%

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صورة الخبر: البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أصبح من أكثر الجمل بحثا عبر محركات البحث، حاليا، مع رفع سعر الفائدة في أمريكا، وبحسب جدول الأعمال المحدد من لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، سيكون الاجتماع يوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري.

ووفقاً للموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري على الإنترنت، ليكون الاجتماع الثالث خلال العام الحالي 2022 لبحث أسعار الفائدة خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 0.50% اليوم الأربعاء، في ظل سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي مؤخراً لكبح معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى نحو 6.5%.

أصبح من أكثر الجمل بحثا عبر محركات البحث، حاليا، مع رفع سعر الفائدة في أمريكا، وبحسب جدول الأعمال المحدد من لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، سيكون الاجتماع يوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري.

ووفقاً للموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري على الإنترنت، ليكون الاجتماع الثالث خلال العام الحالي 2022 لبحث أسعار الفائدة خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 0.50% اليوم الأربعاء، في ظل سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي مؤخراً لكبح معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى نحو 6.5%.

المصدر: السلطة

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