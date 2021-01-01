اعرفيها..علامات بتقولك إنه مش بيقدرك..

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تقوم أى علاقة بين اثنين على التفاهم والحب والدعم والمساندة وتقوية الجوانب الضعيفة لكلا الشخصيتين، حتى تستمر العلاقة وتقوى، وتوجد علامات توضح عدم دعم الزوج لزوجته، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "boldsky".



1 – لا يبذل مجهود من أجلك



توضح هذه العلامة أن شريك حياتك لا يقدرك، لأنه لا يبذل أى مجهود لنجاح العلاقة بينكما، ولا يحاول حتى، ولن يعترف بامتنانه بأى شىء بذلتيه من أجله.

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2 – لا يفعل شيء من لأجلكيحرص الزوج على بذل الكثير من الجهد للاهتمام بزوجته وتوضيح مدى حبه لها سواء من خلال شراء هدية قيمة أو تحضير طعام بنفسه، لكن إذا لم يبذل هذا المجهود، يدل على أنه لا يقدر زوجته.3 – ينجنب التحدث بطريقة جادةالتحدث بين الزوجين يساعد على تقوية العلاقة والتفاهم بينهما، لكن فى حالة هروب وتجاهل الزوج من التحدث مع زوجته، فهذا يدل على عدم تقديره لزوجته.4 – ينتقدك دائماًيجب على الزوج أن يحترم زوجته ولا يتحدث عن شىء يزعجها ويغضبها، لكن إذا فعل غير ذلك وتعمد انتقاد أفكارك ومعتقداتك بشدة، يدل على عدم تقديره لك.5 – بيتجاهلكإذا وجدت الزوجة زوجها يتجاهلها ولا يهتم، ما جعلها تشعر بالإحباط والحزن، فلا يجب عليها أن تسأله لماذا يتجاهلها، لأنها ليست المذنبة فى هذه الحالة.6 – بيقارنك بغيركلا يوجد شخص كامل، والذين يقعون بالحب لا يرون الجانب السيئ في من يحبونهم، بل يرون الجوانب الإيجابية دائماً، لكن إذا شعرت المرأة أن شريكها يقارنها دائماً بغيرها، فهذا ليس بحب، لأن عليه أن يحتويها ويحتوى نقاط ضعفها ولا يقارنها بأحد.