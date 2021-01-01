5 خطوات بسيطة لعمل قاعة عرض منزلية..



قاعة عرض منزلية. قاعة عرض منزلية.

تحرص الكثير من الأسر على اصطحاب أطفالها للتنزه فى الحدائق أو الذهاب لأحد عروض السينما فى العيد، لمشاهدة فيلم جديد، سواء كان فيلما عربيا أو أجنبيا، ولكن قد يشعر أفراد الأسرة بالضيق من شدة الزحام على السينمات، ما يفسد متعة الخروج فى العيد مع الأسرة، ولهذا ينصح بعمل سينما خاصة فى المنزل للاستمتاع بالأفلام تجنباً للزحام الشديد، وذلك من خلال اتباع خطوات نستعرضها فى هذا التقرير وفقاً لموقعREALHOMES .







خطوات عمل قاعة عرض فى المنزل



تحديد مساحة السينما

ينصح بتحديد مساحة معينة للسينما وعدد المقاعد التى ترغب فى إضافتها والتى على حسب أفراد الأسرة فقط والضيوف المحتمل زيارتهم فى المنزل مع اختيار حجم الشاشة المناسب للمساحة المراد الجلوس فيها.

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وضع الجلوس مقابل الشاشةيجب معرفة المسافة التى يجب الجلوس فيها لمشاهدة الفيلم، لوضع المقعد فى المكان الصحيح الذى يساعدك على مشاهدة الفيلم، على ألا يكون المقعد قريبا جداً من الشاشة حتى لا تجعلك تستوعب الشاشة كلها، ولا بعيد عن الشاشة تجعلك لا ترى الترجمة حال إذا كان الفيلم أجنبيا.اختيار جهاز عرض أم تليفزيونعند اختيار تليفزيون كبير الحجم يفضل أن تعلقه على الحائط المقابل للمقاعد، مع إطفاء إضاءة الغرفة، وإذا أردت أن تضع شاشة كبيرة للعرض يفضل وضع سماعة خلف الشاشة حتى يكون الصوت مناسبا، وواضح عند مشاهدة الفيلم، على أن تكون الإضاءة خافتة حتى تستطيع الاستمتاع بالمشاهدة .عزل الصوتعند اختيار مكان لإنشاء السنيما المنزلية يفضل اختيار المكان بعناية شديدة ويفضل أن يكون بعيدا، ولا يسبب ضوضاء للمنزل، ويمكن استخدام عازل للصوت لهذه الغرفة، حتى تكتم الصوت ، ولا يضايق من خارج الغرفة.ديكور غرفة السينمايجب أن تكون غرفة السينما مريحة وأنيقة حتى تستمتع بها وأنت تشاهد الفيلم مع الأسرة، مع ضرورة اختيار مقاعد مريحة كبيرة الحجم، حتى تشعر بالسعادة وأنت تشاهد الفيلم.