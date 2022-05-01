ارتفاع جديد في أسعار الذهب الآن..بعد رفع الفائدة الأمريكية..



اسعار الذهب اسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب خلال اللحظات الماضية صعودا جديدا في السوق المصرية، في المقابل انخفض سعر الذهب في البورصة العالمية خلال تعاملات اليوم، متأثرة بقرارات أمريكا برفع نسبة الفائدة على السندات بنسبة 0.5%، بلغ سعر الذهب العالمي 1885 للأوقية، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير في الأسواق المحلية.



ويستعرض «المصري اليوم» خلال السطور التالية التحديثات الجديدة لأسعار الذهب، عيار 18، وعيار 21، وعيار 24، وسعر الجنيه الذهب.



- سعر الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب عيار24سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1332 جنيها.سعر الذهب عيار 21سجل سعر الذهب عيار21 نحو 1165 جنيها.سعر الذهب عيار18سجل سعر الذهب عيار 18، نحو 999 جنيها.سعر الجنيه الذهبوسجل الجنيه الذهب 9930 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومتباينت أسعار السبائك الذهبيةسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5725 جنيها.وبلغت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11450جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22900 جنيه.شعبة الذهب: حالة من التخبط في سوق الذهبوقال أمير رزق الله، عضو شعبة تجار الذهب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن اسعار الذهب حققت صعودا جديدا بقيمة 18جنيهًا خاصة بعد رفع الفائدة الأمريكية، مؤكدًا أن مصر لا تتحكم في الأسعار وكذا باقي الدول، وأوضح أن هناك حالة من التخبظ يشهدها سوق الذهب الفترة القادمة، لذلك فالرؤية غير واضحة.