لعمل فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم

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فطيرة التفاح


هل تبحثين عن وصفة سريعة لتحضير الفطير؟ يمكن أن تكون فطيرة التفاح واحدة من أفضل وصفات الوجبات الخفيفة الصحية.

إليكِ طريقة سريعة لتحضير فطيرة التفاح بالمقادير والخطوات، وفقا لموقع “هيلث”.

سوف تحتاجين:
1 كوب دقيق قمح كامل
1 كوب دقيق لجميع الأغراض
1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
2 ملاعق صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة ملح
قليل من جوزة الطيب
1 كوب سكر بني فاتح معبأ
2 تفاحة مقشرة ومنزوعة البذور ومقطعة إلى قطع بحجم 1/4 بوصة
2 بيض
نصف كوب زبدة غير مملحة طرية
1 كوب عصير تفاح طبيعي
نصف كوب لبن
1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

طريقة تطبيق الوصفة
1- سخني الفرن إلى 400 درجة.
2- املئي علب المافن بورق الزبدة واتركبها جانبًا.
3- في وعاء صغير، اخفقي القرفة وصودا الخبز والدقيق وجوزة الطيب والملح معًا.
4- في وعاء آخر، اخلطي نصف كوب من السكر البني ونصف قطع التفاح، واتركيه جانبا.
5- اخفقي الزبدة والسكر البني المتبقي على سرعة عالية لمدة دقيقتين أو حتى تمتزج جيدًا.
6- الآن أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر، واضربي مرة أخرى.

أضيفي الآن خلاصة الفانيليا وعصير التفاح.

7-خففي سرعة الخلاط وأضيفي الدقيق واللبن.

أضيفي قطع التفاح المتبقية.
8- املئي كل قالب مافن 2/3 بالمزيج.

رشي ملعقة كبيرة من خليط السكر البني على كل مافن.

9-اخبزي الكعك على حرارة 400 درجة لمدة 20 دقيقة.

أخرجيه واتركيه ليبرد على الرف لمدة 15 دقيقة.

المصدر: موقع “هيلث”

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