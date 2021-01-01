لعمل فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم

هل تبحثين عن وصفة سريعة لتحضير الفطير؟ يمكن أن تكون فطيرة التفاح واحدة من أفضل وصفات الوجبات الخفيفة الصحية.
إليكِ طريقة سريعة لتحضير فطيرة التفاح بالمقادير والخطوات، وفقا لموقع “هيلث”.
سوف تحتاجين:
1 كوب دقيق قمح كامل
1 كوب دقيق لجميع الأغراض
1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
2 ملاعق صغيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة ملح
قليل من جوزة الطيب
1 كوب سكر بني فاتح معبأ
2 تفاحة مقشرة ومنزوعة البذور ومقطعة إلى قطع بحجم 1/4 بوصة
2 بيض
نصف كوب زبدة غير مملحة طرية
1 كوب عصير تفاح طبيعي
نصف كوب لبن
1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
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