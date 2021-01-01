السعودية توضح حقيقة "صراخ" بن سلمان في مستشار بايدن للأمن القومي

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › السعودية توضح حقيقة "صراخ" بن سلمان في مستشار بايدن للأمن القومي

صورة الخبر: بن سلمان
بن سلمان


رد المتحدث باسم السفارة السعودية بأمريكا فهد ناظر، على تقارير حول "صراخ" ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بشأن زيادة إنتاج النفط.

السعودية تعلق على "وول ستريت جورنال": محمد بن سلمان صرخ بوجه مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض
وخلال لقاء إذاعي "بودكاست" سئل الناظر: "انتشرت تقارير بوسائل الإعلام الأمريكية والدولية أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى بولي العهد السعودي ودخلا في جدال لأن سوليفان واجه ولي العهد حول جمال خاشقجي وولي العهد صرخ به وقال لن ننتج المزيد من النفط، ما هو ردك على ذلك؟".

أجاب ناظر في مقطع صوتي نشره عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "على عكس التقارير فإن العلاقات قائمة وممتدة وتبقى قوية وهناك تواصل يومي تقريبا بين مسؤولين سعوديين ونظرائهم الأمريكيين وهناك تنسيق وثيق على قائمة طويلة من المسائل بما فيها الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وتقوية التعاون الاقتصادي والاستثمار بين بلدينا".

وأضاف: "نعمل بشكل وثيق معا حول مسائل الطاقة والمناخ، وعليه فإن الدولتين تنسقان بصورة وثيقة حول عدد من القضايا بما فيها اليمن وببساطة هذه التقارير ليست صحيحة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت تقريرا قالت فيه إن بن سلمان "صرخ" في وجه سوليفان بعد أن فتح الأخير موضوع مقتل خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقالت: "سعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي كان يرتدي سروالا قصيرا (شورت) في قصره على شاطئ البحر، إلى نبرة هادئة في أول لقاء له مع مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جيك سوليفان، في سبتمبر الماضي".

وأضافت: "انتهى الأمر بولي العهد البالغ من العمر 36 عاما بالصراخ على السيد سوليفان بعد أن فتح موضوع مقتل خاشقجي. وقال الأمير للسيد سوليفان إنه لم يرغب أبدا في مناقشة الأمر مرة أخرى.. وقال لسوليفان إن الولايات المتحدة يمكن أن تنسى طلبها لزيادة إنتاج النفط".

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على السعودية توضح حقيقة "صراخ" بن سلمان في مستشار بايدن للأمن القومي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7439

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager