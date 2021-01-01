السعودية توضح حقيقة "صراخ" بن سلمان في مستشار بايدن للأمن القومي

رد المتحدث باسم السفارة السعودية بأمريكا فهد ناظر، على تقارير حول "صراخ" ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بشأن زيادة إنتاج النفط.
السعودية تعلق على "وول ستريت جورنال": محمد بن سلمان صرخ بوجه مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض
وخلال لقاء إذاعي "بودكاست" سئل الناظر: "انتشرت تقارير بوسائل الإعلام الأمريكية والدولية أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى بولي العهد السعودي ودخلا في جدال لأن سوليفان واجه ولي العهد حول جمال خاشقجي وولي العهد صرخ به وقال لن ننتج المزيد من النفط، ما هو ردك على ذلك؟".
أجاب ناظر في مقطع صوتي نشره عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "على عكس التقارير فإن العلاقات قائمة وممتدة وتبقى قوية وهناك تواصل يومي تقريبا بين مسؤولين سعوديين ونظرائهم الأمريكيين وهناك تنسيق وثيق على قائمة طويلة من المسائل بما فيها الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وتقوية التعاون الاقتصادي والاستثمار بين بلدينا".
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