لعمل السجق بالبصل والطماطم زي المحلات



السجق بالبصل والطماطم السجق بالبصل والطماطم



بعد انقضاء اليوم الثالث من أيام عيد الفطر؛ تبحث ستات البيوت عن أكلات سريعة التحضير، وشهية في نفس الوقت، ويعد السجق بالبصل والطماطم المحمر من الأكلات الشعبية المميزة، من أفضل وأسرع الأكلات التي يمكن عملها في دقائق معدودة، ويعد السجق بالبصل والطماطم المحمر من الأكلات التي يتهافت على شرائها الكثيرون من محلات السندوتشات، وحتى من على عربيات الكبدة والسجق، والتي يمكن لأي ست بيت أن تصنعها بكل سهولة في البيت؛ للحفاظ على صحة أسرتها؛ خاصة الأطفال الصغار.



ولكل عشاق السجق، نقدم طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم في البيت زي المحلات، وفي دقائق معدودة.



مكونات السجق:

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نصف كيلو سجق بلديبصلة كبيرة مقطعة شرائحفلفل رومي مقطع شرائحثمرة طماطم مقطعة مكعباتملح وفلفل اسودملعقة صغيرة كزبرة ناشفةملعقة صغيرة كمونملعقة صغيرة ثوم مفرومالطريقة:تسخن الطاسة على النار، وتوضع فيها القليل من الزيت، وبعد أن يسخن الزيت، نضع السجق، مع التقليب المستمر.بعد أن يكتسب السجق اللون الأحمر من جميع الجهات؛ نهديء النار، ونضيف البصل والملح والفلفل والكزبرة والكمون، مع التقليب المستمر.عندما يذبل البصل نضيف الفلفل الرومي، مع التقليب المستمر، حتى يذبل قليلا، ثم نضيف الثوم.عندما تبدأ رائحة الثوم في الظهور، نضيف الطماطم، مع التقليب المستمر، ثم نتركه حوالي دقيقتين، ثم نرفعه عن النار.يقدم ساخنا، او في سندوتشات.طريقة عمل السجق البلدي في البيتوحتى لا تشتري السجق البلدي جاهز، وحتى تحافظي على صحة أفراد أسرتك، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السجق البلدي في البيت.المكونات:1/2 كيلو هانك ضاني (المصران الرفيع في الضاني)1 كيلو لحم مفروم3 فص ثوم1/2 حبة فلفل احمر روميملعقة صغيرة بصل بودرملعقة صغيرة ثوم بودر1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسودملعقة ملحملعقة كبيرة بابريكاملعقة صغيرة السبع بهارات2 ملعقة كبيرة صلصلة حارةملعقة صغيرة كسبرة جافةملعقة كبيرة زيت زيتونكوب ماء بارد