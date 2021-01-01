لعمل السجق بالبصل والطماطم زي المحلات

السجق بالبصل والطماطم
بعد انقضاء اليوم الثالث من أيام عيد الفطر؛ تبحث ستات البيوت عن أكلات سريعة التحضير، وشهية في نفس الوقت، ويعد السجق بالبصل والطماطم المحمر من الأكلات الشعبية المميزة، من أفضل وأسرع الأكلات التي يمكن عملها في دقائق معدودة، ويعد السجق بالبصل والطماطم المحمر من الأكلات التي يتهافت على شرائها الكثيرون من محلات السندوتشات، وحتى من على عربيات الكبدة والسجق، والتي يمكن لأي ست بيت أن تصنعها بكل سهولة في البيت؛ للحفاظ على صحة أسرتها؛ خاصة الأطفال الصغار.
ولكل عشاق السجق، نقدم طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم في البيت زي المحلات، وفي دقائق معدودة.
مكونات السجق:
نصف كيلو سجق بلدي
بصلة كبيرة مقطعة شرائح
فلفل رومي مقطع شرائح
ثمرة طماطم مقطعة مكعبات
ملح وفلفل اسود
ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
الطريقة:
تسخن الطاسة على النار، وتوضع فيها القليل من الزيت، وبعد أن يسخن الزيت، نضع السجق، مع التقليب المستمر.
بعد أن يكتسب السجق اللون الأحمر من جميع الجهات؛ نهديء النار، ونضيف البصل والملح والفلفل والكزبرة والكمون، مع التقليب المستمر.
عندما يذبل البصل نضيف الفلفل الرومي، مع التقليب المستمر، حتى يذبل قليلا، ثم نضيف الثوم.
عندما تبدأ رائحة الثوم في الظهور، نضيف الطماطم، مع التقليب المستمر، ثم نتركه حوالي دقيقتين، ثم نرفعه عن النار.
يقدم ساخنا، او في سندوتشات.
طريقة عمل السجق البلدي في البيت
وحتى لا تشتري السجق البلدي جاهز، وحتى تحافظي على صحة أفراد أسرتك، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السجق البلدي في البيت.
المكونات:
1/2 كيلو هانك ضاني (المصران الرفيع في الضاني)
1 كيلو لحم مفروم
3 فص ثوم
1/2 حبة فلفل احمر رومي
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة ثوم بودر
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
ملعقة ملح
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة صغيرة السبع بهارات
2 ملعقة كبيرة صلصلة حارة
ملعقة صغيرة كسبرة جافة
ملعقة كبيرة زيت زيتون
كوب ماء بارد
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