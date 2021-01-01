موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا واثيوبيا فى تصفيات أمم افريقيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمي لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.
وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولي لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو في إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.
يعلن اتحاد الكرة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، التعاقد رسميا مع إيهاب جلال لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش الذى رحل عن الفراعنة بعد انهاء عقده بالتراضى.
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