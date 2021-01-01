ننشر جداول امتحانات نهاية العام بالجيزة



جداول امتحانات نهاية العام جداول امتحانات نهاية العام



أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن مواعيد وجداول امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة لنهاية العام.







ونوهت الى ان امتحانات نهاية العام للدور الأول تنطلق السبت 7 مايو للدور الأول.

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في سياق اخر كلف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الاسواق والمحلات والتأكد من جوده وسلامه الأغذية المقدمة للمواطنين وضبط المخالفين .و قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وتحت اشراف المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم وبالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والبيئة والطب البيطري بشن حملة مكثفة علي الأسواق والمحلات والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدي مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من اداره النشاط التجاري بتراخيص قانونيه من الجهات المختصة لمكافحه الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهيه الصلاحية بالتزامن مع حلول عيد الفطر المباركوقد تمكنت المحافظة من حي الهرم بضبط كميات من الاسماك المملحة ( فسيخ ورنجة ) منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام الادمي بعدداً من محلات بيع الاسماك المملحة بشارع المنشية الطوابق وشارع الملك فيصل وقد تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .كما شملت الحملات المرور علي المحلات وافران العيش للسياحي بشارع جاردنيا بقطاع هضبة الاهرام ومحلات افران عيش حيث تم تشميع وغلق عدد من المحال نظير ضبط اعمال غش والتلاعب في الميزان وبسعر رغيف العيش وتم تحرير محاضر للمخالفين ورفع عدد من المضبوطات وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.