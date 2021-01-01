الجامعات تحدد الأوراق المطلوبة للتقديم في صندوق التكافل الاجتماعي

تسعى الجامعات إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لها فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.
وينشر لكم فى "صدى البلد" دليل صندوق التكافل الإجتماعي والذى تم إنشاؤه بجميع الجامعات الحكومية، وذلك بهدف مساعدة الطلاب الغير قادرين على مستوى كليات الجامعة، والخدمات المقدمة منه، والأوراق المطلوبة للاستفادة من خدماته.
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