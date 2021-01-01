الجامعات تحدد الأوراق المطلوبة للتقديم في صندوق التكافل الاجتماعي



صندوق التكافل الاجتماعي صندوق التكافل الاجتماعي



تسعى الجامعات إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لها فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.







وينشر لكم فى "صدى البلد" دليل صندوق التكافل الإجتماعي والذى تم إنشاؤه بجميع الجامعات الحكومية، وذلك بهدف مساعدة الطلاب الغير قادرين على مستوى كليات الجامعة، والخدمات المقدمة منه، والأوراق المطلوبة للاستفادة من خدماته.

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وفي البداية لا بد الطالب سحب استمارة التكافل من رعاية الشباب الخاصة بالكلية.وتشمل الأوراق المطلوبة للحصول علي خدمة تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الجدد ما يلى :1/ اصل شهاده الثانوية العامة وخمس صور منها .2/ شهاده ميلاد الرقم القومي وخمس صور منها.3/ عدد خمس صور من البطاقة الشخصية .4/ عدد 10 صور شخصية .تربية جامعة حلوان: امتحانات التخلفات 23 مايو5/ اصل بطاقه الترشيح وخمس صور منها .6/ طلب الالتحاق مطبوع على النت .7/ نموذج 2 جند (للطلاب الذكور).8/ بطاقة 6 او 7 جند (للطلاب الذكور) للمواليد 2001 وما قبلها.9/ طوابع جامعة حلوان للكشف الطبي خزينة الكلية.10/ في حاله وجود حافز رياضي يحضر اصل نتيجة الحافز الرياضي.11/ يسلم الملف في دوسيه بلاستيك بكبسولة.12/ ملحوظه لم يتم استلام ملفات الا بعد اجراء الكشف الطبي وسداد الرسوم.