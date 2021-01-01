مشروبات صيفية مناسبة لمرضي السكر

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صورة الخبر: مرضي السكر
مرضي السكر


يحتاج موسم الصيف تناول كل المشروبات الباردة واللذيذة.

يمكنك الاستمتاع بأي نوع من المشروبات الغازية وبعض المبردات والعصائر ومع ذلك ، فإن هذه المشروبات ليست دائمًا مناسبة للجميع ، وخاصة مرضى السكري.

يُطلب دائمًا من مرضى السكري اتباع نظام غذائي منخفض في مؤشر السكر في الدم لتجنب التقلبات في مستويات السكر في الدم ، فأن أي نوع من المشروبات السكرية غير مناسب.

لذلك نقدم بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في التغلب على الحرارة ببعض وصفات مشروبات الصيف التي ستبقيك هادئًا وقد تساعد في إدارة مرض السكري أيضًا
قبل إضافة أي من هذه المكونات إلى نظامك الغذائي ، يرجى استشارة طبيب مختص.



مشروبات صيفية لمرضي السكر
الشعير غني بالألياف غير القابلة للذوبان ، مما يجعله خيارًا صحيًا لمرضى السكر. وهو مفيد لمرضى السكر لأنه يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم. للحصول على أفضل الفوائد ، تأكد من شرب ماء الشعير غير المحلى.

حليب جوز الهند
من المشروبات الهادئة واللطيفة في الصيف والتي يمكن أن تحافظ علي مستوي السكر في الدم كما أنه من المشروبات المرطبة والخفيفة ذات الطعم اللذيذ

المصدر: elbalad

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