الخارجية الروسية تتهم إسرائيل بدعم "مرتزقة" في أوكرانيا



ماريا زاخاروفا ماريا زاخاروفا

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إسرائيل بدعم مرتزقة يحاربون إلى جانب "كتيبة أزوف" في أوكرانيا.



وأطلقت زاخاروفا اتهامها دون أن تقدم أي دليل خلال ظهورها على إذاعة "سبوتنيك".



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "أود أن أقول أشياء لا يحب الساسة في إسرائيل سماعها، لكن ربما يكونون مهتمين... في أوكرانيا، مرتزقة إسرائيليون يقاتلون كتفا إلى كتف مع مسلحي أزوف"، حسب قولها، وأردفت قائلة إنه لا يمكن ألا تكون إسرائيل على علم بذلك.

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وأردفت زاخاروفا: "لقد رأيت الفيديو والمواد"، وذلك دون أن تقدم الفيديو أو توجه المستمعين إلى المكان الذي يمكن أن يشاهدوه فيه.ولم تجب الحكومة الإسرائيلية فورا على طلب CNN الحصول على تعليق حول التصريحات الروسية.ويأتي الاتهام وسط حرب كلامية عدائية بين روسيا وإسرائيل على خلفية تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التي قال فيها إن القائد النازي أدولف هتلر يحمل "دما يهوديا"، ما أثار ردود فعل غاضبة من مسؤولي الصف الأول في إسرائيل.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن تصريحات لافروف لا يمكن التسامح معها ومثيرة للغضب، بالإضافة إلى كونها "خطأ تاريخي فادح"، في حين وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت تصريحات وزير الخارجية الروسي بـ"الأكاذيب"، حسب قوله.واتهمت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل، الثلاثاء، بدعم "نظام النازيين الجدد"، حسب وصف موسكو.يذكر أن "كتيبة أزوف" بدأت كميليشيا قومية متطرفة، وقد أيد بعض عناصرها بشكل علني عقلية "النازية الجديدة" وبدأت منذ ذلك الحين الانخراط بالقوات المسلحة الأوكرانية.