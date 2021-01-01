عند تنظيف المنزل ورمي الكراكيب فوائد صحية لا تتوقعها



تنظيف المنزل تنظيف المنزل

تنظيف منزلك من أي فوضى غير مرغوب فيها أو غير ضرورية يمكن أن يفعل العجائب لإبداعك وإنتاجيتك، وفيما يلي الفوائد الصحية المدهشة عند القيام بذلك، وفق ما نقل موقع "bedthreads".



- ستكون أكثر إنتاجية

أظهرت دراسة أجريت في جامعة برينستون أنه الفوضى تُخفض أداء الفرد وتزيد شعوره بالتوتر، كما أنها تشتت الانتباه عن المهام التي تقوم بها.



ويشعر بعض الأشخاص بالراحة عند إحاطة عدد قليل من العناصر المفضلة لديهم، بينما يفضل البعض مساحة للعمل على السرير، لذلك تختلف فكرة أن تكون مرتبًا لكل شخص.

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ابدأ بإزالة أي مستندات أو عناصر غير ضرورية من مكتبك أو غرفة المعيشة لاستعادة التركيز، لأن المنزل الأنيق يساوي عقلًا أنيقًا، وستلاحظ مدى شعورك بالرضا.- ستشعر بإبداع أكثرالتخلص من الكراكيب وترتيب المنزل يعزز الشعور بالإبداع أيضًا، إذ يمكن أن تكون الفوضى جسدية ورقمية وعقلية، لذلك ربما حان الوقت لتحديد أهداف محددة حول تحقيق تلك المهام التي تلوح في الأفق مرة واحدة وإلى الأبد.- قد تتحسن صحتك الجسديةليس فقط صحتك العقلية التي ستتحسن، إنما الجسدية أيضًا، إذ أظهرت الأبحاث أن المنزل غير المرتب يؤثر على نوم الشخص ما يؤدي إلى عادات الأكل السيئة.لذلك ليس من المستغرب أنه الحفاظ على منزلك ومكان عملك بعيدًا عن الفوضى وترتيبه يساعد على تحسين صحتك الجسدية، من المرجح أن تحافظ نومك وطعامك ومن ثم وزنك.- ستتوقف عن العيش في الماضيهل لديك صناديق مخبأة في الخزائن وأسفل الأسرة مليئة بالكراكيب القديمة؟ هل تسحب ملابسك بسرعة من خزانة ملابسك كل صباح وتحاول ألا تلقي نظرة خاطفة على الفوضى المتراكمة؟بعض الأشياء عاطفية ولا يمكن الاستغناء عنها وتستحق تمامًا مكانًا في منزلك، ولكن من خلال ترك الفوضى غير الضرورية ستشعر بحرية أكبر في التركيز على مستقبلك بدلاً من النظر إلى الوراء.