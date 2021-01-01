دراسة حديثة تؤكد: تناول الأسماك يحمي من الزهايمر



الزهايمر الزهايمر



نشرت دراسة تؤكد أن اتباع نظام غذائي غني بالأسماك مفيد لعقلك ويحافظ على الوظيفة الإدراكية طويلة المدى، لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك تدعم صحة الدماغ الجيدة، فإن هذه العناصر الغذائية تدعم أيضًا وظائف الدماغ - والتي تشمل بالطبع التفكير والذاكرة.



في دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، والتي نظرت في بيانات 23688 شخصًا من خمس مجموعات مجمعة، عانى كبار السن الذين تناولوا أربع حصص أو أكثر من الأسماك أسبوعيًا من فقدان ذاكرة أقل على مدى أربع إلى تسع سنوات من المتابعة، مقارنة بالأشخاص الذين يستهلكون عادة أقل من حصة واحدة في الأسبوع، ويقول الباحثون إن هذا يعادل ، دماغًا أصغر منه بأربع سنوات.





قد يعجبك أيضا...

كما وجدت دراسة أخرى نُشرت في JAMA أن الاستهلاك المعتدل للمأكولات البحرية والأسماك كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بعلامات مرض الزهايمر من انخفاض استهلاك المأكولات البحرية.تعتبر الأسماك، التي يتم تناولها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، عنصرًا مهمًا في نظام مايند الغذائي، والذي ثبت أنه يؤخر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.كما أن أوميجا 3 لها خصائص مضادة للالتهابات، مما يعني أنها قد تحمي الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة التي تؤدي إلى المرض والشيخوخة، وُجد أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الالتهاب يعانون من انخفاض حاد في القدرات المعرفية مع تقدم العمر.