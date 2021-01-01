دراسة حديثة تؤكد: تناول الأسماك يحمي من الزهايمر

نشرت دراسة تؤكد أن اتباع نظام غذائي غني بالأسماك مفيد لعقلك ويحافظ على الوظيفة الإدراكية طويلة المدى، لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك تدعم صحة الدماغ الجيدة، فإن هذه العناصر الغذائية تدعم أيضًا وظائف الدماغ - والتي تشمل بالطبع التفكير والذاكرة.
في دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، والتي نظرت في بيانات 23688 شخصًا من خمس مجموعات مجمعة، عانى كبار السن الذين تناولوا أربع حصص أو أكثر من الأسماك أسبوعيًا من فقدان ذاكرة أقل على مدى أربع إلى تسع سنوات من المتابعة، مقارنة بالأشخاص الذين يستهلكون عادة أقل من حصة واحدة في الأسبوع، ويقول الباحثون إن هذا يعادل ، دماغًا أصغر منه بأربع سنوات.
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