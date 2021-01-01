تفاصيل .. إثيوبيا تعلن تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية

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صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة


زعم مدير عام وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية، شوميت جيزاو، اليوم الثلاثاء، تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية حاولت استهدافه والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد.

وأضاف جيزاو في إفادة صحفية، أن "منظمة ترعاها الدول التي تحسد إثيوبيا على مساعي السلام والتنمية أعلنت الحرب الإلكترونية ضد أديس أبابا”.

الهجمات شملت محاولات عرقلة أعمال سد النهضة
وأشار إلى أن "الهجمات الفاشلة شملت محاولات عرقلة أعمال سد النهضة من خلال استهداف 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية".

وحذر من أن الهجمات الإلكترونية ضد سد النهضة "قد تزداد في المستقبل”.

وأشار إلى أنه "يتم تنفيذ الأمن السيبراني المنسق لحماية كل من إنشاء وإدارة أعمال سد النهضة ".

المصدر: elbalad

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