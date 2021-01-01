موتورولا تعتزم إطلاق هاتف رائد بمواصفات قياسية..بكاميرا 200 ميجابيكسل..

تعتزم شركة موتورولا الأمريكية، إطلاق هاتف رائد بمواصفات قياسية خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد الشركة للمنافسة على أفضل هاتف أندرويد في الربع الثاني من العام الحالي ، وذلك في ظل منافسة موتورولا لشركات الهواتف الذكية في أفضل هواتف الفئة الرائدة.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف موتورولا الرائد سيتم إطلاقه بكاميرا 200 ميجابيكسل، مع أفضل معالج معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، بالإضافة إلى معدل شحن بقوة 125 واط .
وسيأتي هاتف موتورولا الرائد ، بشاشة من نوع OLED، عالية الدقة مقاس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية ودعم + HDR10 ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، بالإضافة إلى حماية لجوانب الهاتف من نوع MyUX .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!