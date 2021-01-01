تكشف تسريبات مواصفات مميزة لهاتف هاتف Nord 2T 5G من وان بلس

كشفت تسريبات أن هاتف OnePlus Nord 2T 5G من الفئة المتوسطة قد حصل على عدد من شهادات الاعتمادات من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية، مما يؤكد اقتراب إطلاقه من شركة وان بلس الصينية خلال الأيام المقبلة.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Nord 2T 5G قد حصل على الاعتماد الهيئة المختصة بالهواتف الذكية في تايلاند ، وسيتم إطلاقه في عدد معين من الأسواق إلا أن يتم إطلاقه عالميا، حيث يتمتع الهاتف بقدرات عالية أبرزها الأداء السريع بفضل ذاكرة الوصول العشوائي التي تصل إلى 12 جيجا بايت.
وسيأتي هاتف وان بلس Nord 2T 5G بشاشة مسطحة قياس 6.43 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وجودة + FullHD .
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